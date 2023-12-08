Блокада польско-украинской границы повлияла на бойцов ВСУ на передовой — NYT

Украинские военные на фронте ощутили последствия блокирования украинско-польской границы из-за проблем с поставками военных грузов.
Как блокада границы с Польшей повлияла на ВСУ на передовой
В материале издания отмечается, что блокирование польско-украинской границы усложняет ведение боевых действий украинскими военными.
По словам одного из украинских военных по имени Александр в комментарии журналистам издания, бойцы его подразделения все еще ждут партии приборов ночного видения из-за того, что оборудование застряло на границе.
На первый взгляд, спор достаточно прост: польские дальнобойщики возмущены низкой конкуренцией со стороны украинских водителей, на которых не распространяются правила рабочего времени и оплаты труда, как на водителей из Европейского Союза. Поляки говорят, что к ним несправедливо относятся украинские таможенники.
Польские дальнобойщики требуют от Европейского Союза восстановить разрешительную систему для украинских водителей, отмененную после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Эдвард Лукас, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, написал в воскресенье, что мелкие споры по правилам вышли из-под контроля.
Вместо урегулирования споров блокада расширяется: польские фермеры сейчас блокируют четвертый большой пункт пропуска, словацкие и венгерские перевозчики присоединяются к протесту.
По данным украинских чиновников, по состоянию на 6 декабря примерно 2950 грузовиков застряли с обеих сторон польской границы, 650 – на границе со Словакией и 750 – ждут въезда в Украину из Венгрии.
Украина и Польша договорились открыть в понедельник пункт пропуска для нескольких выезжающих из Украины грузовиков. Польша вместе с ассоциациями грузоперевозчиков из ряда других стран все еще призывает Европейский Союз восстановить разрешительную систему.
Польские и украинские официальные лица заявили в четверг, что они договорились встретиться в пятницу за закрытыми дверями, чтобы найти способ прекратить блокаду.
Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что она полна решимости отстаивать либерализацию грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом, несмотря на требования польских протестующих, давая понять, что разрешительная система не будет восстановлена.
На этой неделе послы Литвы, Латвии и Эстонии совместно встретились с польскими властями, чтобы нажать на них, чтобы найти решение, которое прекратит блокаду.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил в понедельник, что переговоры продолжаются и он надеется на достижение компромисса, но, добавил, "пока идет российская агрессия, мы не можем вернуться к этим разрешениям".
Что известно о последствиях блокалы польско-украинской границы
Ожидается, что блокада приведет к падению прогнозируемого экономического роста Украины в 2023 году на 1%.
Украинский военный Владимир Шуль, координирующий помощь волонтеров для 63-й механизированной бригады, сказал, что он не понимает, как страны, лично заинтересованные в победе Украины и которые были одними из ее щедрых союзников, могут участвовать в такой блокаде сразу из самых трудных моментов войны
Эксперты говорят, что Россия уже давно умела манипулировать разногласиями в западных обществах и использовать эти трещины для своей выгоды. Россияне использовали проблему грузовых перевозок, чтобы изобразить украинцев неблагодарными и подорвать их доверие.
У двух других соседей Украины, Венгрии и Словакии, есть пророссийские лидеры. Поэтому они предприняли шаги, которые подрывают европейскую солидарность в отношении Киева. Решение венгерских и словацких дальнобойщиков присоединиться к протестам чревато углублением нагрузки на и без того разрушенную экономику Украины.
Автомобильные и железнодорожные сообщения жизненно важны для Украины. Хотя медицинские, военные и некоторые продовольственные товары должны быть исключены из блокады грузовиков, украинские военные, волонтеры и владельцы бизнеса говорят, что хаос начинает разрушать и без того нестабильные линии снабжения.
Солдат Александр рассказал, что борьба на фронте оставалась кровопролитной и тяжелой, а блокада границы добавила ощущение, что Украину бросили.
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