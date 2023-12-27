Туск озвучил прогноз касательно завершения блокады украинской границы

По словам польского премьера Дональда Туска, официальная Варшава может в скором времени прекратить блокаду дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.

Блокада украинской границы может скоро закончиться

Дональд Туск во время очередной пресс-конференции еще раз подтвердил, что он и его команда активно занимаются решением этой проблемы.

Мы близки к убеждению, что наши действия могут принести результаты, как на переговорах в Киеве, так и в Брюсселе (о прекращении блокады украинской границы – ред.), – отметил премьер Польши. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 24 декабря польские фермеры приостановили акцию протеста на одном из пограничных пунктов, однако, несмотря на это, дальнобойщики продолжают блокировать остальные три.

Я не думаю, что мы достигнем максимума, который хотят дальнобойщики, но кажется, что то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокаду на границе, – озвучил свой прогноз Дональд Туск, однако не раскрыл дополнительных подробностей. Поделиться

Что важно понимать, еще до избрания премьером Польши политик неоднократно заявлял о том, что пытается помочь Украине, а также жаловался, что правительство Матеуша Моравецкого игнорирует эту проблему.

В Польше прозвучало новое циничное предложение относительно Украины

Как считает заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, власти его страны должны сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы в связи с вступлением Украины в Евросоюз.

Он, например, жалуется на то, что в украинском сельском хозяйстве Украины доминируют 95 фермерских хозяйств.

По его словам, это холдинги, в руках которых сосредоточено 50% сельскохозяйственных земель в Украине.