Туск озвучил прогноз касательно завершения блокады украинской границы

По словам польского премьера Дональда Туска, официальная Варшава может в скором времени прекратить блокаду дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.
Блокада украинской границы может скоро закончиться
Дональд Туск во время очередной пресс-конференции еще раз подтвердил, что он и его команда активно занимаются решением этой проблемы.
Как уже упоминалось ранее, 24 декабря польские фермеры приостановили акцию протеста на одном из пограничных пунктов, однако, несмотря на это, дальнобойщики продолжают блокировать остальные три.
Что важно понимать, еще до избрания премьером Польши политик неоднократно заявлял о том, что пытается помочь Украине, а также жаловался, что правительство Матеуша Моравецкого игнорирует эту проблему.
В Польше прозвучало новое циничное предложение относительно Украины
Как считает заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, власти его страны должны сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы в связи с вступлением Украины в Евросоюз.
Он, например, жалуется на то, что в украинском сельском хозяйстве Украины доминируют 95 фермерских хозяйств.
По его словам, это холдинги, в руках которых сосредоточено 50% сельскохозяйственных земель в Украине.
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