Зеленський поговорив з королем Бахрейну. Це перша розмова за час двосторонніх відносин

Про що говорив Зеленський з королем Бахрейну

За даними Офісу президента, Зеленський відзначив, що це була перша розмова між лідерами України та Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин. Водночас торік відбувся перший візит міністра закордонних справ Бахрейну аз-Заяні до України.

Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах, – зауважив Зеленський. Поширити

Лідери країн обговорили питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Української формули миру.

В ОПУ уточнили, що Зеленський подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо імплементації Української формули миру й запросив взяти участь у наступному заході, який відбудеться у січні в Давосі.

Також президент розповів лідеру Бахрейну про заходи, яких вживає Україна для підтримки безперешкодного експорту зернових Чорним морем і забезпечення таким чином глобальної продовольчої стабільності.

Зеленський провів переговори з еміром Кувейту

Цього ж дня Зеленський провів переговори з еміром Кувейту шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.

Президент подякував Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування щодо українських резолюцій в ООН та допомогу з наданням електрогенераторів напередодні зими.

Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності, - сказав Зеленський. Поширити

Також президент запросив представника Кувейту на наступну зустріч щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі, а також взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.