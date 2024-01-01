Зеленський обговорив з прем'єром Канади посилення ППО України

1 січня президент України Володимир Зеленський провів першу міжнародну розмову в новому році – з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили зміцненням оборони України, зокрема посиленням українського повітряного щита.
Зеленський провів телефонні переговори з Трюдо
Зеленський повідомив, що спілкувався з Трюдо передусім на безпекову тематику. Він поінформував канадського лідера про російські удари по містах і селах України: постійний ракетний терор та удари «шахедів».
Зеленський висловив вдячність Трюдо за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових «Насамсів» – систем і ракет до них.
Також предметом обговорення була підготовка четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації Формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі.
Зеленський запевнив, що України цінує взаємодію з Канадою та вдячна за кожен прояв підтримки.
NASAMS для України
Нагадаємо, що у січні 2023 року стало відомо, що Канада купить у США систему протиповітряної оборони NASAMS для потреб Сил оборони України.
У листопаді 2022 року дві перші системи NASAMS від США вже перебували в Україні.
NASAMS знаходяться на озброєнні п'ятьох країн НАТО – Угорщини, Литви, Нідерландів, Норвегії та Іспанії. На Близькому Сході ці комплекси мають Оман і Катар. Окрім того, їх використовують Фінляндія, Австралія, Чилі та Індонезія.
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