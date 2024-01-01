Зеленський обговорив з прем'єром Канади посилення ППО України

1 січня президент України Володимир Зеленський провів першу міжнародну розмову в новому році – з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили зміцненням оборони України, зокрема посиленням українського повітряного щита.

Зеленський провів телефонні переговори з Трюдо

Зеленський повідомив, що спілкувався з Трюдо передусім на безпекову тематику. Він поінформував канадського лідера про російські удари по містах і селах України: постійний ракетний терор та удари «шахедів».

Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів. Поширити

Зеленський висловив вдячність Трюдо за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових «Насамсів» – систем і ракет до них.

Обговорили роботу над безпековими гарантіями, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди. Поширити

Також предметом обговорення була підготовка четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації Формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі.

Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері. Поширити

Зеленський запевнив, що України цінує взаємодію з Канадою та вдячна за кожен прояв підтримки.

NASAMS для України

Нагадаємо, що у січні 2023 року стало відомо, що Канада купить у США систему протиповітряної оборони NASAMS для потреб Сил оборони України.

У листопаді 2022 року дві перші системи NASAMS від США вже перебували в Україні.

NASAMS знаходяться на озброєнні п'ятьох країн НАТО – Угорщини, Литви, Нідерландів, Норвегії та Іспанії. На Близькому Сході ці комплекси мають Оман і Катар. Окрім того, їх використовують Фінляндія, Австралія, Чилі та Індонезія.