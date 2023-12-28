Україна та Угорщина обговорили організацію зустрічі Зеленського та Орбана

28 грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.
Єрмак поговорив з Сійярто
Також посадовці обговорили просування України на євроінтеграційному шляху.
Сійярто заявив, що телефонні переговори відбулися відповідно до домовленості, укладеної кілька тижнів тому.
Він зазначив, що підтримання постійного діалогу на високому рівні важливо, оскільки це дає надію, що Україна та Угорщина зможуть покращити відносини, а Будапешт зацікавлений у підтримці якнайкращої співпраці з усіма сусідами.
Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо зустрічі
21 грудня британський телеканал Sky News повідомив, що Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Про це він сказав на міжнародній пресконференції.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський та Орбан офіційно не зустрічалися.
Проте 11 грудня на інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея вони мали неофіційну коротку розмову.
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