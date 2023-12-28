Україна та Угорщина обговорили організацію зустрічі Зеленського та Орбана

Єрмак поговорив з Сійярто

У продовження розмови Президента Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому, - повідомив він. Поширити

Також посадовці обговорили просування України на євроінтеграційному шляху.

Сійярто заявив, що телефонні переговори відбулися відповідно до домовленості, укладеної кілька тижнів тому.

Він зазначив, що підтримання постійного діалогу на високому рівні важливо, оскільки це дає надію, що Україна та Угорщина зможуть покращити відносини, а Будапешт зацікавлений у підтримці якнайкращої співпраці з усіма сусідами.

Звичайно, ми не змінимо позицію щодо миру, але чекаю на нашу особисту зустріч у січні, бо там у нас буде можливість обговорити найнагальніші двосторонні питання. Поширити

Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо зустрічі

21 грудня британський телеканал Sky News повідомив, що Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Про це він сказав на міжнародній пресконференції.

Пан Зеленський запропонував зустріч на початку цього місяця та провести переговори. Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що Поширити

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський та Орбан офіційно не зустрічалися.

Проте 11 грудня на інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея вони мали неофіційну коротку розмову.