Украина и Венгрия обсудили организацию встречи Зеленского и Орбана

Ермак поговорил с Сийярто

В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем, сообщил он. Поделиться

Также чиновники обсудили продвижение Украины по евроинтеграционному пути.

Сийярто заявил, что телефонные переговоры состоялись в соответствии с договоренностью, заключенной несколько недель назад.

Он отметил, что поддержание постоянного диалога на высоком уровне важно, поскольку это дает надежду, что Украина и Венгрия смогут улучшить отношения, а Будапешт заинтересован в поддержке наилучшего сотрудничества со всеми соседями.

Конечно, мы не изменим позицию по миру, но жду нашу личную встречу в январе, потому что там у нас будет возможность обсудить самые актуальные двусторонние вопросы. Поделиться

Орбан принял приглашение Зеленского по поводу встречи

21 декабря британский телеканал Sky News сообщил, что Орбан принял приглашение Зеленского по поводу двусторонней встречи. Об этом он сказал на международной пресс-конференции.

Господин Зеленский предложил встречу в начале этого месяца и провести переговоры. Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем. Поделиться

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Орбан официально не встречались.

Однако 11 декабря на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея у них был неофициальный короткий разговор.