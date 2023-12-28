Украина и Венгрия обсудили организацию встречи Зеленского и Орбана

28 декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Ермак поговорил с Сийярто
Также чиновники обсудили продвижение Украины по евроинтеграционному пути.
Сийярто заявил, что телефонные переговоры состоялись в соответствии с договоренностью, заключенной несколько недель назад.
Он отметил, что поддержание постоянного диалога на высоком уровне важно, поскольку это дает надежду, что Украина и Венгрия смогут улучшить отношения, а Будапешт заинтересован в поддержке наилучшего сотрудничества со всеми соседями.
Орбан принял приглашение Зеленского по поводу встречи
21 декабря британский телеканал Sky News сообщил, что Орбан принял приглашение Зеленского по поводу двусторонней встречи. Об этом он сказал на международной пресс-конференции.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Орбан официально не встречались.
Однако 11 декабря на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея у них был неофициальный короткий разговор.
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