Орбан цинично объяснил, почему не считает вторжение России в Украину войной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на ежегодной пресс-конференции в Будапеште сказал, не считает российское вторжение в Украину войной.
Орбан назвал вторжение РФ "военной операцией"
Используя терминологию российской пропаганды, Орбан назвал вторжение России в Украину "военной операцией".
Напомним, что российская пропаганда называет полномасштабное вторжение РФ в Украину "СВО" – "специальной военной операцией".
Отношение Орбана к войне РФ против Украины
В октябре Орбан провел встречу с Путиным в Пекине. Он стал первым лидером страны-члена ЕС, который сделал это после выдачи ордера международным уголовным судом на арест Путина за военные преступления в Украине.
Во время встречи Орбан также назвал войну "военной операцией".
В ноябре Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию, а решение ЕС поддержать Украину после вторжения РФ назвал "стратегически ошибочным".
На прошлой неделе Орбан заблокировал пакет финансовой помощи ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро, став единственным из 27 лидеров ЕС, кто сделал это.
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