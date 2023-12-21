Орбан цинично объяснил, почему не считает вторжение России в Украину войной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на ежегодной пресс-конференции в Будапеште сказал, не считает российское вторжение в Украину войной.

Орбан назвал вторжение РФ "военной операцией"

Используя терминологию российской пропаганды, Орбан назвал вторжение России в Украину "военной операцией".

Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда будет война. Поделиться

Напомним, что российская пропаганда называет полномасштабное вторжение РФ в Украину "СВО" – "специальной военной операцией".

Надо радоваться, что война не была объявлена, потому что тогда будет всеобщая мобилизация в России. Я никому этого не желаю, – сказал Орбан. Поделиться

Отношение Орбана к войне РФ против Украины

В октябре Орбан провел встречу с Путиным в Пекине. Он стал первым лидером страны-члена ЕС, который сделал это после выдачи ордера международным уголовным судом на арест Путина за военные преступления в Украине.

Во время встречи Орбан также назвал войну "военной операцией".

В ноябре Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию, а решение ЕС поддержать Украину после вторжения РФ назвал "стратегически ошибочным".

На прошлой неделе Орбан заблокировал пакет финансовой помощи ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро, став единственным из 27 лидеров ЕС, кто сделал это.