Орбан цинічно пояснив, чому не вважає вторгнення Росії в Україну війною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на щорічній пресконференції в Будапешті сказав, що не вважає російське вторгнення в Україну війною.
Орбан назвав вторгнення РФ “військовою операцією“
Використовуючи термінологію російської пропаганди, Орбан назвав вторгнення Росії в Україну “військовою операцією“.
Нагадаємо, що російська пропаганда називає повномасштабне вторгнення РФ в Україну "СВО" - “спеціальною військово операцією”.
Ставлення Орбана до війни РФ проти України
У жовтні Орбан провів зустріч з Путіним у Пекіні. Він став першим лідером країни-члена ЄС, який це зробив після видання ордеру міжнародним кримінальним судом на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні.
Під час зустрічі Орбан також назвав війну «військовою операцією».
У листопаді Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію, а рішення ЄС підтримати Україну після вторгнення РФ назвав "стратегічно помилковим".
Минулого тижня Орбан заблокував пакет фінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів євро, ставши єдиним із 27 лідерів ЄС, хто зробив це.
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