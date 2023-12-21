Орбан цинічно пояснив, чому не вважає вторгнення Росії в Україну війною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на щорічній пресконференції в Будапешті сказав, що не вважає російське вторгнення в Україну війною.

Орбан назвав вторгнення РФ “військовою операцією“

Використовуючи термінологію російської пропаганди, Орбан назвав вторгнення Росії в Україну “військовою операцією“.

Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді війна буде. Поширити

Нагадаємо, що російська пропаганда називає повномасштабне вторгнення РФ в Україну "СВО" - “спеціальною військово операцією”.

Треба радіти, що війна не була оголошена, тому що тоді буде загальна мобілізація в Росії. Я нікому цього не бажаю, - сказав Орбан. Поширити

Ставлення Орбана до війни РФ проти України

У жовтні Орбан провів зустріч з Путіним у Пекіні. Він став першим лідером країни-члена ЄС, який це зробив після видання ордеру міжнародним кримінальним судом на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні.

Під час зустрічі Орбан також назвав війну «військовою операцією».

У листопаді Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію, а рішення ЄС підтримати Україну після вторгнення РФ назвав "стратегічно помилковим".

Минулого тижня Орбан заблокував пакет фінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів євро, ставши єдиним із 27 лідерів ЄС, хто зробив це.