Троянський кінь, що руйнує єдність. Чеський міністр розкритикував поведінку Орбана на саміті ЄС

Чеський міністр у справах Європи Мартін Дворжак сказав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність.

У Чехії розкритикували Орбана

В етері CNN Prima News Дворжак сказав, що поведінка Віктора Орбана на останньому саміті ЄС під час переговорів про вступ з Україною була шантажем і зловживанням правом вето.

Дворжак заявив, що президент Росії Володимир Путін, нападаючи на Україну, не розраховував на єдність держав ЄС і НАТО, які не дали Україні впасти.

Сьогодні Орбан — це троянський кінь, який інтенсивно і, на жаль, все ефективніше розбиває цю єдність і намагається показати, що ми повинні позбутися України. Поширити

Чеський міністр додав, що Орбан зловживає правом вето для захисту не національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії.

Щодо скасування права вето в ЄС, Дворжак сказав, що потрібно знайти модель, яка б захищала інтереси малих країн.

Якщо ми не знайдемо модель, яка працюватиме для всіх, ця зміна не відбудеться, — додав він. Поширити

Угорщина наклала вето на виділення Україні 50 млрд євро

На останньому саміті лідерів ЄС Орбан покинув зал, коли його колеги з інших європейських країн приймали рішення щодо початку переговорів про вступ України. Таким чином дав можливість ухвалити рішення одноголосно, тобто за згодою всіх причетних.

Через кілька годин він наклав вето на довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки, який би виділив довгострокову підтримку Україні.

Мені довелося накласти вето на 50 мільярдів євро на допомогу Україні, ми, ймовірно, повернемося до цього на позачерговому саміті наступного року, - сказав Орбан. Поширити

Він додав, що якщо ЄС хоче відкоригувати бюджет, "тоді Угорщина повинна отримати гроші, на які вона має право", "не чверть, не половину". Наразі ЄС заморозив 20 млрд євро для Угорщини.