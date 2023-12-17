Працює на Путіна. Євродепутатка закликала Раду ЄС позбавити Угорщину права голосу

Литва закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Наші юристи повинні знайти юридично правильний спосіб зупинити внутрішній і зовнішній розпад [Європейського Союзу], - сказала Юкнявічене. Поширити

Вона запитала, чому ЄС нічого не робить, щоб зупинити угорського прем’єра.

На кого працює Орбан? На Путіна! Але чому ЄС нічого не робить, щоб його зупинити? Хіба ви не бачите, як Євросоюз розривається зсередини? Я кажу, побачимо. Але, на жаль, засоби, щоб його зупинити, надто слабкі. Це розчаровує, тому що люди хочуть ефективного ЄС. Ви не можете так продовжувати. Якщо ми дозволимо Путіну знищити не лише Україну, а й ЄС, нам доведеться зіткнутися з екзистенційними питаннями. Поширити

Encouraging to see a European Parliament member to lay out the facts and the threats facing Europe. The EU must remove Hungary's voting rights.

Orban is doing Putin's bidding trying to destroy Europe from within - Kremlin's Operation Gordian Knot.pic.twitter.com/gLzYwRX3c7 — Igor Sushko (@igorsushko) December 16, 2023

Вона додала, що не вірить, що угорський народ, який є прикладом для всіх з 1956 року, хотів би перемоги Росії. Верховенство права має захищати структуру Європейського Союзу, наголосила Юкнявічене у своєму виступі перед Європейською Радою.

Орбан заблокував виділення 50 млрд євро для України

14 грудня під час саміту ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лише в останній момент дав можливість подати запрошення Україні для переговорів про вступ до ЄС.

Він вийшов з кімнати під час голосування й таким чином утримався. Однак пізніше він заявив, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати переговори України про всутп.

Також він перешкодив Європейському Союзу виділити Україні пакет підтримки в розмірі 50 млрд євро.