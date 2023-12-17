Працює на Путіна. Євродепутатка закликала Раду ЄС позбавити Угорщину права голосу

Депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене закликала Єврокомісію та Раду розглянути питання про позбавлення Угорщини права голосу.
Литва закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Вона запитала, чому ЄС нічого не робить, щоб зупинити угорського прем’єра.
Вона додала, що не вірить, що угорський народ, який є прикладом для всіх з 1956 року, хотів би перемоги Росії. Верховенство права має захищати структуру Європейського Союзу, наголосила Юкнявічене у своєму виступі перед Європейською Радою.
Орбан заблокував виділення 50 млрд євро для України
14 грудня під час саміту ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лише в останній момент дав можливість подати запрошення Україні для переговорів про вступ до ЄС.
Він вийшов з кімнати під час голосування й таким чином утримався. Однак пізніше він заявив, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати переговори України про всутп.
Також він перешкодив Європейському Союзу виділити Україні пакет підтримки в розмірі 50 млрд євро.
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