Хто вмовив Орбана не блокувати рішення щодо Укрїни — відповідь Politico
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Хто вмовив Орбана не блокувати рішення щодо Укрїни — відповідь Politico

Віктор Орбан
Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, саме німецький лідер Олаф Шольц закликав угорського прем’єра Віктора Орбана залишити кімнату під час голосування за рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою, і той його послухався.

Шольц зміг переконати Орбана заради майбутнього України в ЄС

Як повідомляють інсайдери журналістів, які знають деталі перемовин на рівні ЄС, канцлер ФРН заявив Орбану в присутності інших лідерів, що якщо він дійсно не хоче підтримувати позитивне рішення щодо України, то хай тоді вийде з кімнати, щоб лідери ЄС могли прийняти одностайне рішення за його відсутності.

Що важливо розуміти, цей заклик з боку Олафа Шольца не був спонтанним, а узгоджувався під час попередніх обговорень.

Попри це, Віктор Орбан все-таки дослухався до німецького лідера.

Згідно з даними ще одного інсайдера видання, Орбан був відсутній не так вже й довго, й, мовляв, це було заздалегідь узгоджено і “конструктивно з його боку".

Що цікаво, український лідер Володимир Зеленський уже публічно встиг подякувати канцлеру ФРН за його допомогу Україні.

Поговорив з Олафом Шольцом. Подякував за лідерську роль Німеччини та його особисті зусилля. Підтримка з боку Німеччини зростає з кожним днем, Україна це бачить і завжди пам'ятатиме.

Орбан відверто зізнався, чому не блокував у ЄС рішення щодо України

Як запевняє Віктор Орбан, він досі не погоджується з рішенням Євросоюзу щодо початку переговорів з Україною та Молдовою про вступ у блок.

Попри це, як стверджує поплічник Путіна, лідери Євросоюзу наполягали доволі довго і змогли його переконати утриматися від блокування цього питання.

Україна не готова до того, щоб ми почали з нею переговори про членство в ЄС… Рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне, – цинічно заявив Віктор Орбан.

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