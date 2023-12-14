Кто уговорил Орбана не блокировать решение по Украине — ответ Politico
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Кто уговорил Орбана не блокировать решение по Украине — ответ Politico

Виктор Орбан
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Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, именно немецкий лидер Олаф Шольц призвал венгерского премьера Виктора Орбана покинуть комнату во время голосования за решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой, и тот послушался.

Шольц смог убедить Орбана не мешать Украине на пути в ЕС

Как сообщают инсайдеры журналистов, знающие детали переговоров на уровне ЕС, канцлер ФРГ заявил Орбану в присутствии других лидеров, что если он действительно не хочет поддерживать положительное решение по Украине, то пусть тогда выйдет из комнаты, чтобы лидеры ЕС могли принять единодушное решение на фоне его отсутствия.

Что важно понимать, этот призыв со стороны Олафа Шольца не был спонтанным, а согласовывался на предварительных обсуждениях.

Несмотря на это, Виктор Орбан все-таки прислушивался к германскому лидеру.

Согласно данным еще одного инсайдера издания, Орбан отсутствовал не так уж долго, и, мол, это было заранее согласовано и "конструктивно с его стороны".

Что интересно, украинский лидер Владимир Зеленский уже публично успел поблагодарить канцлера ФРГ за помощь Украине.

Побеседовал с Олафом Шольцом. Поблагодарил за лидерскую роль Германии и их личные усилия. Поддержка со стороны Германии растет с каждым днем, Украина это видит и будет всегда помнить.

Орбан откровенно признался, почему не блокировал в ЕС решение по Украине

Как уверяет Виктор Орбан, он до сих пор не согласен с решением Евросоюза о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в блок.

Несмотря на это, как утверждает приспешник Путина, лидеры Евросоюза настаивали достаточно долго и смогли убедить его воздержаться от блокирования этого вопроса.

Украина не готова к тому, чтобы мы начали с ней переговоры о членстве в ЕС… Решение начинать переговоры с Украиной при этих обстоятельствах – совершенно глупое, нерациональное и неправильное, – цинично заявил Виктор Орбан.

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