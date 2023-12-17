Работает на Путина. Евродепутат призвала Совет ЕС лишить Венгрию права голоса

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала Еврокомиссию и Раду рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса.
Литва призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС
Она спросила, почему ЕС ничего не делает, чтобы остановить венгерского премьера.
Она добавила, что не верит, что венгерский народ, являющийся примером для всех с 1956 года, хотел бы победы России. Верховенство права должно защищать структуру Европейского Союза, подчеркнула Юкнявичене в своем выступлении перед Европейским Советом.
Орбан заблокировал выделение 50 млрд евро для Украины
14 декабря на саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишь в последний момент дал возможность подать приглашение Украине для переговоров о вступлении в ЕС.
Он вышел из комнаты во время голосования и таким образом удержался. Однако позже он заявил, что у него будет еще много возможностей заблокировать переговоры Украины о всутствии.
Также он помешал Европейскому Союзу выделить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-