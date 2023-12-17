Работает на Путина. Евродепутат призвала Совет ЕС лишить Венгрию права голоса
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Работает на Путина. Евродепутат призвала Совет ЕС лишить Венгрию права голоса

Раса Юкнявичене
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Источник:  ERR

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала Еврокомиссию и Раду рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса.

Литва призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Наши юристы должны найти юридически правильный способ остановить внутренний и внешний распад [Европейского Союза], – сказала Юкнявичене.

Она спросила, почему ЕС ничего не делает, чтобы остановить венгерского премьера.

На кого работает Орбан? На Путина! Но почему ЕС ничего не делает, чтобы остановить его? Разве вы не видите, как Евросоюз разрывается изнутри? Я говорю, увидим. Но, к сожалению, средства, чтобы его остановить, слишком слабы. Это разочаровывает, потому что люди хотят эффективного ЕС. Вы не можете так продолжать. Если мы позволим Путину уничтожить не только Украину, но и ЕС, нам придется столкнуться с экзистенциальными вопросами.

Она добавила, что не верит, что венгерский народ, являющийся примером для всех с 1956 года, хотел бы победы России. Верховенство права должно защищать структуру Европейского Союза, подчеркнула Юкнявичене в своем выступлении перед Европейским Советом.

Орбан заблокировал выделение 50 млрд евро для Украины

14 декабря на саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишь в последний момент дал возможность подать приглашение Украине для переговоров о вступлении в ЕС.

Он вышел из комнаты во время голосования и таким образом удержался. Однако позже он заявил, что у него будет еще много возможностей заблокировать переговоры Украины о всутствии.

Также он помешал Европейскому Союзу выделить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.

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