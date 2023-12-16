Власти Венгрии отреагировали на унижение Орбана во время саммита ЕС

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто призвал не доверять сообщениям журналистов о том, что лидер страны Виктор Орбан покинул зал на саммите ЕС во время голосования за старт переговоров с Украиной по совету Олафа Шольца.

Унижение Орбана. Сийярто призывает венгров не верить таблоидам

Один из журналистов поинтересовался у главы МИД Венгрии, действительно ли Орбан покинул зал заседаний Европейского совета после призыва канцлера ФРГ, как об этом первым написало издание Politico.

Что важно понимать, сам Олаф Шольц официально подтвердил эту информацию.

Я бы предложил, чтобы в таких серьезных местах, как подкаст Mandiner, мы даже не упоминали о легкомысленных таблоидах типа Politico, – ответил Сийярто. Поделиться

Кроме того, скандальный дипломат снова цинично повторил, что решение официального Брюсселя о старте переговоров о вступлении Украины "не имеет практического значения".

В случае с Украиной мы будем вынуждены прибегнуть к инструменту жесткого вето, когда ЕС захочет принять решения, которые нанесут ущерб Венгрии в ходе реальных переговоров, - пригрозил приспешник Виктора Орбана. Поделиться

Как ЕС смог обойти вето Венгрии при принятии решения относительно Украины

Как уже упоминалось ранее, 14 декабря на саммите Евросоюза лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата.

Несмотря на то, что решение Брюсселя относительно Киева долго блокировали венгерские власти, их вето удалось обойти, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

По словам лидера Венгрии, он согласился отказаться от права вето до начала переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.