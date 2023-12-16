Власти Венгрии отреагировали на унижение Орбана во время саммита ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Власти Венгрии отреагировали на унижение Орбана во время саммита ЕС

Виктор Орбан
Читати українською
Источник:  online.ua

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто призвал не доверять сообщениям журналистов о том, что лидер страны Виктор Орбан покинул зал на саммите ЕС во время голосования за старт переговоров с Украиной по совету Олафа Шольца.

Унижение Орбана. Сийярто призывает венгров не верить таблоидам

Один из журналистов поинтересовался у главы МИД Венгрии, действительно ли Орбан покинул зал заседаний Европейского совета после призыва канцлера ФРГ, как об этом первым написало издание Politico.

Что важно понимать, сам Олаф Шольц официально подтвердил эту информацию.

Я бы предложил, чтобы в таких серьезных местах, как подкаст Mandiner, мы даже не упоминали о легкомысленных таблоидах типа Politico, – ответил Сийярто.

Кроме того, скандальный дипломат снова цинично повторил, что решение официального Брюсселя о старте переговоров о вступлении Украины "не имеет практического значения".

В случае с Украиной мы будем вынуждены прибегнуть к инструменту жесткого вето, когда ЕС захочет принять решения, которые нанесут ущерб Венгрии в ходе реальных переговоров, - пригрозил приспешник Виктора Орбана.

Как ЕС смог обойти вето Венгрии при принятии решения относительно Украины

Как уже упоминалось ранее, 14 декабря на саммите Евросоюза лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата.

Несмотря на то, что решение Брюсселя относительно Киева долго блокировали венгерские власти, их вето удалось обойти, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

По словам лидера Венгрии, он согласился отказаться от права вето до начала переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кто уговорил Орбана не блокировать решение по Украине — ответ Politico
Виктор Орбан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва намекнула Орбану на выход Венгрии из Евросоюза
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия выдвинула ультиматум Болгарии касательно российского газа
Петер Сийярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.