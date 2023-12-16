Влада Угорщини відреагувала на приниження Орбана під час саміту ЄС

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто закликав не довіряти повідомленням журналістів про те, що лідер країни Віктор Орбан залишив залу на саміті ЄС під час голосування за старт перемовин з Україною за порадою Олафа Шольца.

Приниження Орбана. Сійярто закликає угорців не вірити таблоїдам

Один з журналістів поцікавився в очільника МЗС Угорщини, чи справді Орбан залишив зал засідань Європейської ради після заклику канцлера ФРН, як про це першим написало видання Politico.

Що важливо розуміти, сам Олаф Шольц уже офіційно підтвердив цю інформацію.

Я б запропонував, щоб у таких серйозних місцях, як подкаст Mandiner, ми навіть не згадували про легковажні таблоїди на кшталт Politico, – відповів Сійярто. Поширити

Окрім того, скандальний дипломат знову цинічно повторив, що рішення офіційного Брюсселя щодо старту перемовин про вступ України "не має практичного значення".

У випадку з Україною ми будемо змушені вдатися до інструменту жорсткого вето, коли ЄС захоче ухвалити рішення, які завдадуть шкоди Угорщині в ході реальних переговорів, - пригрозив поплічник Віктора Орбана. Поширити

Як ЄС зміг обійти вето Угорщини під час ухвалення рішення щодо України

Як уже згадувалося раніше, 14 грудня під час саміту Євросоюзу лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою, а Грузії надали статус кандидата.

Попри те, що рішення Брюсселя щодо Києва доволі довго блокувала угорська влада, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

За словами лідера Угорщина, він погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.