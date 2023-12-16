Угорщина висунула ультиматум Болгарії щодо російського газу

Офіційний Будапешт підтвердив, що буде блокувати вступ Болгарії до Шенгенської зони, поки вона не погодиться скасувати податок на транзит газу російського "Газпрому" через свою територію.

Угорщина почала шантажувати Болгарію заради Росії

Як заявило угорське МЗС, воно цитує свого шефа Петера Сійярто, який заявив, що офіційний Будапешт пообіцяв Болгарії накласти вето на її приєднання до "шенгену", якщо податок на основний маршрут імпорту угорського газу залишиться чинним.

Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони збережуть це надовго, якщо вони будуть ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини надовго, то ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгенської зони, – виступив з заявою з цього приводу шеф угорської дипломатії. Поширити

Як стверджує Петер Сійярто, його країна скасує своє вето, щойно податок на транзит буде скасований.

Окрім того, він цинічно збрехав, що дії офіційної Софії загрожують енергетичній безпеці Сербії та Північної Македонії.

Що важливо розуміти, Угорщина отримує більшість необхідного їй газу – 4,5 мільярда кубометрів на рік – від країни-агресорки згідно з угодою, підписаною в 2021 році, насамперед через Болгарію та Сербію.

Потенційне приєднання Болгарії до Шенгенської зони: що відомо

Шенгенська зона, яка була сформована ще 38 років тому, станом на сьогодні налічує 27 країн.

У її межах люди й товари можуть вільно пересуватися, як правило, без необхідності мати проїзні чи митні документи.

Що важливо розуміти, досі прагненню Болгарії приєднатися до "шенгену" перешкоджали лише Нідерланди та Австрія – через побоювання, що це призведе до зростання міграції.

Однак Нідерланди після висновку місії Євросоюзу змінили свою позицію.