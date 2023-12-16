Венгрия выдвинула ультиматум Болгарии касательно российского газа

Официальный Будапешт подтвердил, что будет блокировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону, пока она не согласится отменить налог на транзит газа российского "Газпрома" через свою территорию.

Венгрия начала шантажировать Болгарию ради России

Как заявил венгерский МИД, он цитирует своего шефа Петера Сийярто, заявившего, что официальный Будапешт пообещал Болгарии наложить вето на ее присоединение к "шенгену", если налог на основной маршрут импорта венгерского газа останется в силе.

Мы четко дали понять болгарам, что если они сохранят это надолго, если они будут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии надолго, то наложим вето на их вступление в Шенгенскую зону, – выступил с заявлением по этому поводу шеф венгерской дипломатии. Поделиться

Как утверждает Петер Сийярто, его страна отменит свое вето, как только налог на транзит будет отменен.

Кроме того, он цинично соврал, что действия официальной Софии угрожают энергетической безопасности Сербии и Северной Македонии.

Что важно понимать, Венгрия получает большинство необходимого ей газа – 4,5 миллиарда кубометров в год – от страны-агрессорки согласно соглашению, подписанному в 2021 году, прежде всего через Болгарию и Сербию.

Потенциальное присоединение Болгарии к Шенгенской зоне: что известно

Шенгенская зона, которая была сформирована еще 38 лет назад, по состоянию на сегодняшний день насчитывает 27 стран.

В ее пределах люди и товары могут свободно передвигаться, как правило, без необходимости иметь проездные или таможенные документы.

Что важно понимать, до сих пор стремлению Болгарии присоединиться к "шенгену" препятствовали только Нидерланды и Австрия – из-за опасений, что это приведет к росту миграции.

Однако Нидерланды после заключения миссии Евросоюза изменили свою позицию.