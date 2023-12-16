Литва натякнула Орбану на вихід Угорщини з Євросоюзу

Постійний представник Литви при Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс натякнув, що Угорщині з огляду на її позицію щодо результатів засідання Європейської ради цього тижня варто вийти зі складу ЄС.

В Литві натякнули Угорщині на вихід з ЄС

Не називаючи прямо Угорщину, литовський дипломат Арнольдас Пранцкевічюс вказав на "одного" з лідерів, який не погодився зі схваленням 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні та "вихваляється у Twitter своїми досягненнями".

Дуже хочу побажати цій державі-члену ніколи не зазнати війни, яку зараз переживає народ України, щоб її міста не бомбардували, а громадяни не гинули, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором. Бажаю їй ніколи не просити солідарності в інших й ніколи не опинятись у ситуації, коли союзники накладають вето на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби, – додав Пранцкевічюс. Поширити

На його думку, якщо ця держава-член не готова розділити солідарність та взаємну довіру Європейського Союзу, "є лише одне правильне рішення: вийти з нього".

Позиція Угорщини щодо вступу України до Європейського союзу

Раніше Угорщина погрожувала блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. На тлі цього президент Володимир Зеленський, під час візиту до Аргентини, зміг поспілкуватись Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За його словами, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Під час саміту, Єврорада все ж вирішила відкрити переговори щодо вступу України.

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, втім, 15 грудня, Угорщина наклала вето на рішення, попри підтримку інших 26 членів блоку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.