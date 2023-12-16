Литва намекнула Орбану на выход Венгрии из Евросоюза

Постоянный представитель Литвы при Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс намекнул, что Венгрии, учитывая ее позицию относительно результатов заседания Европейского совета, на этой неделе стоит выйти из состава ЕС.

В Литве намекнули Венгрии на выход из ЕС

Не называя прямо Венгрию, литовский дипломат Арнольдас Пранцкевичюс указал на одного из лидеров, который не согласился с одобрением 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине и "хвастается в Twitter своими достижениями".

Очень хочу пожелать этому государству-члену никогда не испытать войну, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбили, а граждане не погибали, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором. Желаю ей никогда не просить солидарности у других и никогда не оказываться в ситуации, когда союзники ветируют жизненно важную помощь во времена наибольшей потребности, – добавил Пранцкевичюс. Поделиться

По его мнению, если это государство-член не готово разделить солидарность и взаимное доверие Европейского Союза, "есть только одно правильное решение: выйти из него".

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз

Ранее Венгрия угрожала блокировать все переговоры, связанные с вступлением Украины в ЕС. На фоне этого президент Владимир Зеленский во время визита в Аргентину смог пообщаться Орбаном накануне саммита лидеров ЕС. По его словам, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Во время саммита Евросовет все же решил открыть переговоры по вступлению Украины.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд. евро к 2027 году. 14 декабря лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе, впрочем, 15 декабря Венгрия наложила вето на решение, несмотря на поддержку других 26 членов блока.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны замороженные средства.