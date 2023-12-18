Троянский конь, разрушающий единство. Чешский министр раскритиковал поведение Орбана на саммите ЕС
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Троянский конь, разрушающий единство. Чешский министр раскритиковал поведение Орбана на саммите ЕС

Мартин Дворжак
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Источник:  Denik N

Чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является троянским конем, разрушающим европейское единство.

В Чехии раскритиковали Орбана

В эфире CNN Prima News Дворжак сказал, что поведение Виктора Орбана на последнем саммите ЕС во время переговоров о вступлении с Украиной было шантажом и злоупотреблением правом вето.

Дворжак заявил, что президент России Владимир Путин, нападая на Украину, не рассчитывал на единство государств ЕС и НАТО, которые не дали Украине упасть.

Сегодня Орбан — это троянский конь, который интенсивно и, к сожалению, все эффективнее разбивает это единство и пытается показать, что мы должны избавиться от Украины.

Чешский министр добавил, что Орбан злоупотребляет правом вето для защиты не национальных интересов Венгрии, а защиты интересов России.

Относительно отмены права вето в ЕС, Дворжак сказал, что нужно найти модель, которая защищала бы интересы малых стран.

Если мы не найдем модель, которая будет работать для всех, это изменение не произойдет, - добавил он.

Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро

На последнем саммите лидеров ЕС Орбан покинул зал, когда его коллеги из других европейских стран принимали решение о начале переговоров о вступлении Украины. Таким образом, дал возможность принять решение единогласно, то есть с согласия всех причастных.

Через несколько часов он наложил вето на долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который бы выделил долгосрочную поддержку Украине.

Мне пришлось наложить вето на 50 миллиардов евро на помощь Украине, мы, вероятно, вернемся к этому на внеочередном саммите в следующем году, – сказал Орбан.

Он добавил, что если ЕС хочет откорректировать бюджет, "тогда Венгрия должна получить деньги, на которые она имеет право", "не четверть, не половину". В настоящее время ЕС заморозил 20 млрд евро для Венгрии.

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