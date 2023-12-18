Троянский конь, разрушающий единство. Чешский министр раскритиковал поведение Орбана на саммите ЕС

Чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является троянским конем, разрушающим европейское единство.
В Чехии раскритиковали Орбана
В эфире CNN Prima News Дворжак сказал, что поведение Виктора Орбана на последнем саммите ЕС во время переговоров о вступлении с Украиной было шантажом и злоупотреблением правом вето.
Дворжак заявил, что президент России Владимир Путин, нападая на Украину, не рассчитывал на единство государств ЕС и НАТО, которые не дали Украине упасть.
Чешский министр добавил, что Орбан злоупотребляет правом вето для защиты не национальных интересов Венгрии, а защиты интересов России.
Относительно отмены права вето в ЕС, Дворжак сказал, что нужно найти модель, которая защищала бы интересы малых стран.
Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро
На последнем саммите лидеров ЕС Орбан покинул зал, когда его коллеги из других европейских стран принимали решение о начале переговоров о вступлении Украины. Таким образом, дал возможность принять решение единогласно, то есть с согласия всех причастных.
Через несколько часов он наложил вето на долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который бы выделил долгосрочную поддержку Украине.
Он добавил, что если ЕС хочет откорректировать бюджет, "тогда Венгрия должна получить деньги, на которые она имеет право", "не четверть, не половину". В настоящее время ЕС заморозил 20 млрд евро для Венгрии.
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