В ЕС думают над лишением Венгрии права голоса для предоставления Украине 50 млрд евро — FT

Лидеры стран-членов Евросоюза думают о том, как убедить премьера Венгрии Виктора Орбана поддержать выделение пакета помощи Украине на 50 млрд евро на 2024-2027 годы и прекратить требовать финансирования для своей страны.

Можно ли лишить Венгрию права голоса в ЕС

Financial Times пишет, что некоторые чиновники Евросоюза рассматривают возможность возобновления так называемой процедуры наказания за нарушение верховенства права, что может привести к приостановлению права голоса.

Это решение может заблокировать другое государство-член, но Венгрия больше не имеет гарантированного защитника в виде Польши, поскольку там сменилось правительство.

Однако многие страны беспокоятся об использовании, по сути, крупнейшего оружия ЕС против страны-члена.

По словам официальных лиц, приоритетом сейчас является убедить Орбана отказаться от требуемого им финансирования и объяснить ему «полную стоимость» его изоляции.

Если это не удастся, остальные 26 членов ЕС могут заключить соглашение о пакете помощи Украине самостоятельно, но это займет время и будет краткосрочным решением.

Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия может заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но, наконец, Венгрия не может остановить нас в предоставлении денег Украине, — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС. Поделиться

Чего хочет Орбан от Евросоюза

За день до саммита лидеров ЕС в Брюсселе Еврокомиссия разблокировала 10 млрд евро для Венгрии из замороженных средств.

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе Орбан не ветировал начало переговоров Украины о вступлении в ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц убедил его выйти из комнаты, чтобы выпить кофе. Фактически Орбан воздержался от голосования.

Но через несколько часов он ветировал четырехлетний пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Когда саммит близился к завершению, Орбан наконец сказал, чего он хочет от ЕС: выплаты еще 20 миллиардов евро замороженных средств.