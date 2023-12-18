У ЄС думають над позбавленням Угорщини права голосу для надання Україні 50 млрд євро — FT

Лідери країн-членів Євросоюзу думають над тим, як переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана підтримати виділення пакету допомоги Україні на 50 млрд євро на 2024-2027 роки та припинити вимагати фінансування для своєї країни.

Чи можна позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Financial Times пише, що деякі чиновники Євросоюзу розглядають можливість відновлення так званої процедури покарання за порушення верховенства права, що може призвести до призупинення права голосу.

Це рішення може заблокувати інша держава-член, але Угорщина більше не має гарантованого захисника у вигляді Польщі, оскільки там змінився уряд.

Проте багато країн хвилюються щодо використання, по суті, найбільшої зброї ЄС проти країни-члена.

За словами офіційних осіб, пріоритетом наразі є переконати Орбана відмовитися від фінансування, якого він вимагає, та пояснити йому «повну вартість» його ізоляції.

Якщо це не вдасться, інші 26 членів ЄС можуть укласти угоду про пакет допомоги Україні самостійно, але це займе час і буде лише короткостроковим рішенням.

Можливо, Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина може змусити нас використовувати кілька різних інструментів. Але зрештою Угорщина не може зупинити нас у наданні грошей Україні, — сказав один високопоставлений чиновник ЄС. Поширити

Чого хоче Орбан від Євросоюзу

За день до саміту лідерів ЄС у Брюсселі Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для Угорщини із заморожених коштів.

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі Орбан не наклав вето на початок переговорів України про вступ до ЄС. Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконав його вийти з кімнати, щоб випити кави. Фактично Орбан утримався від голосування.

Але через кілька годин він наклав вето на чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Коли саміт наближався до завершення, Орбан нарешті сказав, чого він хоче від ЄС: виплати ще 20 мільярдів євро заморожених коштів.