Зеленский впервые раскрыл детали жесткого разговора с Орбаном

Новость о встрече главы государства Владимира Зеленского и венгерского премьера Виктора Орбана во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины всколыхнула украинскую общественность. Президент наконец признался, о чем говорил с приспешником Путина.
О чем на самом деле Зеленский говорил с Орбаном
По словам украинского лидера, во время беседы с премьером Венгрии Виктором Орбаном он попросил его назвать хотя бы одну причину, по которой официальный Будапешт блокирует членство нашей страны в ЕС.
Что интересно, президент до сих пор ждет ответа венгерского премьера.
Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что это не была запланированная встреча.
Как отмечает глава государства, одна из важнейших тем, которую он успел обсудить с Виктором Орбаном, касалась именно того, что важно начать конструктивный диалог, чтобы быстро решать проблемы.
Орбан продолжает блокировать вступление Украины в ЕС
Лидер Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине придумал новое объяснение, почему он блокирует начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.
Следует отметить, что его заявление прозвучало уже после разговора с Зеленским.
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