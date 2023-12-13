Зеленский впервые раскрыл детали жесткого разговора с Орбаном

Новость о встрече главы государства Владимира Зеленского и венгерского премьера Виктора Орбана во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины всколыхнула украинскую общественность. Президент наконец признался, о чем говорил с приспешником Путина.

О чем на самом деле Зеленский говорил с Орбаном

По словам украинского лидера, во время беседы с премьером Венгрии Виктором Орбаном он попросил его назвать хотя бы одну причину, по которой официальный Будапешт блокирует членство нашей страны в ЕС.

Что интересно, президент до сих пор ждет ответа венгерского премьера.

Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что это не была запланированная встреча.

У нас был диалог. Это правда. Я думаю, что нам нужно организовать конструктивную встречу между нашими государствами, потому что у нас есть общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать. Поделиться

Как отмечает глава государства, одна из важнейших тем, которую он успел обсудить с Виктором Орбаном, касалась именно того, что важно начать конструктивный диалог, чтобы быстро решать проблемы.

Вот почему нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к этой идее. Второе. Думаю, что я прав и дал ему понять – у него нет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одна причина и я жду ответа, - рассказал Владимир Зеленский. Поделиться

Фото: president.gov.ua

Орбан продолжает блокировать вступление Украины в ЕС

Лидер Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине придумал новое объяснение, почему он блокирует начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.

Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС. Если правила ЕС не будут восприниматься серьезно, Евросоюз прекратит свое существование, – лжет цинично Орбан. Поделиться

Следует отметить, что его заявление прозвучало уже после разговора с Зеленским.