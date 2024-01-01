Зеленский обсудил с премьером Канады усиление ПВО Украины

1 января президент Украины Владимир Зеленский провел первый международный разговор в новом году – с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили укрепление обороны Украины, в частности усиление украинского воздушного щита.

Зеленский провел телефонные переговоры с Трюдо

Зеленский сообщил, что общался с Трюдо прежде всего на тему безопасности. Он проинформировал канадского лидера о российских ударах по городам и селам Украины: постоянный ракетный террор и удары «шахедов».

Только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были и попадания, повлекшие повреждение гражданских объектов. ектов. Поделиться

Зеленский выразил благодарность Трюдо за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставки дополнительных «Насамсов» – систем и ракет к ним.

Обсудили работу над гарантиями безопасности, договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения. Поделиться

Также предметом обсуждения была подготовка четвертой встречи советников, работающих по реализации Формулы мира. Встреча состоится в середине января в Давосе.

Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий. Благодарен и за заверение, что в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере. Поделиться

Зеленский заверил, что Украина ценит взаимодействие с Канадой и благодарна за каждое проявление поддержки.

NASAMS для Украины

Напомним, что в январе 2023 года стало известно, что Канада купит у США систему противовоздушной обороны NASAMS для нужд сил обороны Украины.

В ноябре 2022 года две первые системы NASAMS от США уже находились в Украине.

NASAMS находятся на вооружении пяти стран НАТО – Венгрии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Испании. На Ближнем Востоке этим комплексом обладают Оман и Катар. Кроме того, их используют Финляндия, Австралия, Чили и Индонезия.