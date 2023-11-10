385 млн долл помощи. Правительство Трюдо обратилось в парламент по поводу военной поддержки Украины
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Политика
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385 млн долл помощи. Правительство Трюдо обратилось в парламент по поводу военной поддержки Украины

Флаг Канады
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Источник:  Укринформ

Эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.

Канада поможет Украине

Правительство Канады просит у парламента 385 млн долл. на военную помощь Украине, в которую будет включено предоставление огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживание танков

В бюджетном документе, внесенном правительством Канады в Палату общин, говорится о запросе на выделение 500 млн канадских долларов (около 385 млн долл. США) на военную помощь Украине.

Отмечается, что эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.

В частности, в документ включено около 38,5 млн долл. США на канадскую военную тренировочную миссию UNIFIER и более 67 млн долл. США. США на миграционную программу "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки".

Канада ввела новый пакет санкций против РФ

Как отмечается, причиной введения санкций является причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерного сектора РФ.

Список юридических лиц, попавших под санкции:

  • Фонд исследований глобальной политики;

  • Издание "Комсомольская Правда";

  • Российское географическое общество;

  • Московский государственный институт международных отношений;

  • Национальный комитет по исследованиям БРИКС;

  • Российский институт стратегических исследований;

  • Центр поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия";

  • Университет Высшая школа экономики;

  • Российский совет по международным делам;

  • Клуб Валдай;

  • Акционерное общество "Владимир Точмаш";

  • ПАО "Ковровский механический завод";

  • Молодая гвардия "Единой России";

  • "Юнармия".

Под ограничения попали также омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.

Еще санкции были введены против:

  • главы Республики Мордовия Артема Здунова;

  • начальника главного штаба "Юнармии" Никиты Нагорного;

  • председателя Молодой Гвардии "Единой России" Антона Демидова;

  • советника главы "ДНР" по правам ребенка Элеоноры Федоренко;

  • российского ученого и политолога Василия Кашина;

  • руководителя Россотрудничества Евгения Примакова

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