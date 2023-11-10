385 млн долл помощи. Правительство Трюдо обратилось в парламент по поводу военной поддержки Украины

Эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.

Канада поможет Украине

Правительство Канады просит у парламента 385 млн долл. на военную помощь Украине, в которую будет включено предоставление огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживание танков

В бюджетном документе, внесенном правительством Канады в Палату общин, говорится о запросе на выделение 500 млн канадских долларов (около 385 млн долл. США) на военную помощь Украине.

Отмечается, что эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.

В частности, в документ включено около 38,5 млн долл. США на канадскую военную тренировочную миссию UNIFIER и более 67 млн долл. США. США на миграционную программу "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки".

Канада ввела новый пакет санкций против РФ

Как отмечается, причиной введения санкций является причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерного сектора РФ.

Список юридических лиц, попавших под санкции:

Фонд исследований глобальной политики;

Издание "Комсомольская Правда";

Российское географическое общество;

Московский государственный институт международных отношений;

Национальный комитет по исследованиям БРИКС;

Российский институт стратегических исследований;

Центр поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия";

Университет Высшая школа экономики;

Российский совет по международным делам;

Клуб Валдай;

Акционерное общество "Владимир Точмаш";

ПАО "Ковровский механический завод";

Молодая гвардия "Единой России";

"Юнармия".

Под ограничения попали также омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.

Еще санкции были введены против: