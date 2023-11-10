385 млн долл помощи. Правительство Трюдо обратилось в парламент по поводу военной поддержки Украины

Эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.
Канада поможет Украине
Правительство Канады просит у парламента 385 млн долл. на военную помощь Украине, в которую будет включено предоставление огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживание танков
В бюджетном документе, внесенном правительством Канады в Палату общин, говорится о запросе на выделение 500 млн канадских долларов (около 385 млн долл. США) на военную помощь Украине.
Отмечается, что эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.
В частности, в документ включено около 38,5 млн долл. США на канадскую военную тренировочную миссию UNIFIER и более 67 млн долл. США. США на миграционную программу "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки".
Канада ввела новый пакет санкций против РФ
Как отмечается, причиной введения санкций является причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерного сектора РФ.
Список юридических лиц, попавших под санкции:
Фонд исследований глобальной политики;
Издание "Комсомольская Правда";
Российское географическое общество;
Московский государственный институт международных отношений;
Национальный комитет по исследованиям БРИКС;
Российский институт стратегических исследований;
Центр поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия";
Университет Высшая школа экономики;
Российский совет по международным делам;
Клуб Валдай;
Акционерное общество "Владимир Точмаш";
ПАО "Ковровский механический завод";
Молодая гвардия "Единой России";
"Юнармия".
Под ограничения попали также омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.
Еще санкции были введены против:
главы Республики Мордовия Артема Здунова;
начальника главного штаба "Юнармии" Никиты Нагорного;
председателя Молодой Гвардии "Единой России" Антона Демидова;
советника главы "ДНР" по правам ребенка Элеоноры Федоренко;
российского ученого и политолога Василия Кашина;
руководителя Россотрудничества Евгения Примакова
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