Канада планирует утилизировать десятки бронетранспортеров на фоне их нехватки в Украине — CBC

Канадская армия намерена избавиться от десятков старых бронетранспортеров, хотя частная компания предложила отремонтировать их для Украины.

Канада собирается утилизировать более 60 БТР

Минобороны Канады сообщило, что 67 гусеничных легких бронированных машин (TLAV) из 140 «припаркованы в ожидании окончательной демилитаризации и утилизации или используются в качестве источника запасных частей» для 73 остающихся в обслуживании машин.

Канадская армия также располагает 195 бронированными разведывательными машинами LAV II Bison и 149 Coyote, которые также будут выведены из вооружения в этом году.

Компания Armatec Survivability, базирующаяся в Лондоне, штат Онтарио, предложила обновить излишки бронетехники.

Дэвид Пратт, бывший министр обороны от либеральной партии, выступающий от имени компании, сказал, что предложение касается «восстановления бронетехники в нескольких вариантах, которые могут включать в себя боевые машины пехоты, машины скорой помощи и машины поддержки».

Помощь Канады Украине

Канада уже пожертвовала восемь танков Leopard 2A4, 39 новых бронетранспортеров ACSV и 208 бронированных Roshel Senator.

Федеральное правительство Канады выделило до 500 миллионов долларов на бюджетный год для военной техники для Украины.