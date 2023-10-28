Канада планує утилізувати десятки бронетранспортерів на тлі їхньої нестачі в Україні — CBC

Канадська армія має намір позбутися десятки старих бронетранспортерів, хоча приватна компанія запропонувала відремонтувати їх для України.

Канада збирається утилізувати більше 60 БТР

Міноборони Канади повідомило, що 67 гусеничних легких броньованих машин (TLAV) із 140 «припарковані в очікуванні остаточної демілітаризації та утилізації або використовуються як джерело запасних частин» для 73 машин, які залишаються в обслуговуванні.

Канадська армія також має 195 броньованих розвідувальних машин LAV II Bison і 149 Coyote, які також будуть виведені з озброєння цього року.

Компанія Armatec Survivability, що базується в Лондоні, штат Онтаріо, запропонувала оновити надлишки бронетехніки.

Девід Пратт, колишній міністр оборони від ліберальної партії, який виступає від імені компанії, сказав, що пропозиція стосується «відновлення бронетехніки в кількох варіантах, які можуть включати бойові машини піхоти, машини швидкої допомоги та машини підтримки».

Допомога Канади Україні

Канада вже пожертвувала вісім танків Leopard 2A4, 39 нових бронетранспортерів ACSV і 208 броньованих Roshel Senator.

Федеральний уряд Канади виділив до 500 мільйонів доларів на бюджетний рік для військової техніки для України.