385 млн дол допомоги. Уряд Трюдо звернувся до парламенту щодо військової підтримки України

Ці кошти будуть використані на “надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків”.

Канада допоможе Україні

Уряд Канади просить у парламенту 385 млн дол на військову допомогу Україні, до якої буде включено надання вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків

У бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад, йдеться про запит на виділення 500 млн канадських доларів (близько 385 млн дол США) на військову допомогу Україні.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на “надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків”.

Зокрема, у документ включено близько 38,5 млн дол США на канадську військову тренувальну місію UNIFIER та більш як 67 млн дол. США на міграційну програму “Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки”.

Канада ввела новий пакет санкцій проти РФ

Як зазначається, причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ.

Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:

Фонд досліджень глобальної політики;

Видання "Комсомольська Правда";

Російське географічне товариство;

Московський державний інститут міжнародних відносин;

Національний комітет з досліджень БРІКС;

Російський інститут стратегічних досліджень;

Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи "Креативна дипломатія";

Університет Вища школа економіки;

Російська рада з міжнародних справ;

Клуб Валдай;

Акціонерне товариство "Володимир Точмаш";

ПАТ "Ковровський механічний завод";

Молода гвардія "Єдиної Росії";

"Юнармія".

Під обмеження потрапили також Омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.

Ще санкції були введені проти: