Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Трюдо — о чем говорили

Стороны, в частности, подняли вопросы развития украинской гидрогенерации и достройки музея Голодомора.
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский, впервые после визита в Канаду , побеседовал с премьер-министром страны Джастином Трюдо.
Визит Зеленского в США и Канаду
Напомним, что Зеленский прибыл в Канаду с необъявленным визитом после посещения США, где выступил на Генассамблее ООН и встретился с президентом Джо Байденом.
В ходе визита США объявили о новом пакете помощи Украине на общую сумму 325 млн долларов.
Также стало известно, что Байден пообещал передать Украине небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.
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