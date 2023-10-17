Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Трюдо — о чем говорили

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский, впервые после визита в Канаду , побеседовал с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе телефонного разговора обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего визита в Канаду. В частности, о развитии нашей гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида. Обсудили продолжение оборонного сотрудничества, глобальные вызовы безопасности. Благодарю Джастина за готовность помочь с эвакуацией наших людей из сектора Газа. Также благодарен Канаде за поддержку Формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится в скором времени, – отметил глава государства. Поделиться

Визит Зеленского в США и Канаду

Напомним, что Зеленский прибыл в Канаду с необъявленным визитом после посещения США, где выступил на Генассамблее ООН и встретился с президентом Джо Байденом.

В ходе визита США объявили о новом пакете помощи Украине на общую сумму 325 млн долларов.

Также стало известно, что Байден пообещал передать Украине небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.