Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Трюдо — про що говорили

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Трюдо

Президент України Володимир Зеленський, вперше після візиту до Канади, поговорив з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

Підтримую постійний контакт із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час телефонної розмови обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Канади. Зокрема, щодо розвитку нашої гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду. Обговорили продовження оборонної співпраці, глобальні безпекові виклики. Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із сектору Газа. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром, – зазначив глава держави. Поширити

Візит Зеленського в США та Канаду

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Канади з неоголошеним візитом після відвідування США, де він виступив на Генасамблеї ООН та зустрівся з президентом Джо Байденом.

Під час візиту США оголосили про новий пакет допомоги Україні на загальну суму 325 млн доларів.

Також стало відомо, що Байден пообіцяв передати Україні невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.