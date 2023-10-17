Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Трюдо — про що говорили

Сторони, зокрема, порушили питання розвитку української гідрогенерації та добудови музею Голодомору.
Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Трюдо
Президент України Володимир Зеленський, вперше після візиту до Канади, поговорив з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо.
Візит Зеленського в США та Канаду
Нагадаємо, що Зеленський прибув до Канади з неоголошеним візитом після відвідування США, де він виступив на Генасамблеї ООН та зустрівся з президентом Джо Байденом.
Під час візиту США оголосили про новий пакет допомоги Україні на загальну суму 325 млн доларів.
Також стало відомо, що Байден пообіцяв передати Україні невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.
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