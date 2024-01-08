Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по разработке и подготовке соглашений между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности.

Делегация от Украины для переговоров о гарантиях безопасности

Делегация будет готовить двусторонние и многосторонние международные договоренности между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины. Ее возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В состав делегации также входят:

начальник ГУР Минобороны Буданов Кирилл;

глава СБУ Василий Малюк;

министр обороны Рустем Умеров;

министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин;

заместитель руководителя ОП Игорь Жовква;

посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич;

руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

заместитель руководителя ОП Роман Машовец;

заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;

первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;

заместитель главы МИД Николай Точицкий;

заместитель министра экономики Игорь Фоменко;

заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Украины Игорь Баранецкий;

директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Геннадий Коваленко;

заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Виталий Мартынюк.

Зеленский разрешил Ермаку вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в делегацию, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Также Зеленский утвердил Директивы делегации Украины на переговоры, однако они секретные и не публиковались.

Гарантии безопасности для Украины

12 июля 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе Большая семерка согласовала Совместную декларацию поддержки Украины.

Каждая из присоединившихся к декларации стран будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

В настоящее время к декларации присоединилось не менее 30 стран.

В декларации говорится, что Украина будет вести двусторонние переговоры с каждой страной в сфере безопасности. Это касается обеспечения ВСУ всем необходимым военным оборудованием, укрепления экономики, технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.