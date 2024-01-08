Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по разработке и подготовке соглашений между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности.
Делегация от Украины для переговоров о гарантиях безопасности
Делегация будет готовить двусторонние и многосторонние международные договоренности между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины. Ее возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В состав делегации также входят:
начальник ГУР Минобороны Буданов Кирилл;
глава СБУ Василий Малюк;
министр обороны Рустем Умеров;
министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин;
заместитель руководителя ОП Игорь Жовква;
посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич;
руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
заместитель руководителя ОП Роман Машовец;
заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;
первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;
заместитель главы МИД Николай Точицкий;
заместитель министра экономики Игорь Фоменко;
заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Украины Игорь Баранецкий;
директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Геннадий Коваленко;
заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Виталий Мартынюк.
Зеленский разрешил Ермаку вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в делегацию, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.
Также Зеленский утвердил Директивы делегации Украины на переговоры, однако они секретные и не публиковались.
Гарантии безопасности для Украины
12 июля 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе Большая семерка согласовала Совместную декларацию поддержки Украины.
Каждая из присоединившихся к декларации стран будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.
В настоящее время к декларации присоединилось не менее 30 стран.
В декларации говорится, что Украина будет вести двусторонние переговоры с каждой страной в сфере безопасности. Это касается обеспечения ВСУ всем необходимым военным оборудованием, укрепления экономики, технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.
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