Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности Украины
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Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности Украины

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по разработке и подготовке соглашений между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности.

Делегация от Украины для переговоров о гарантиях безопасности

Делегация будет готовить двусторонние и многосторонние международные договоренности между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины. Ее возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В состав делегации также входят:

  • начальник ГУР Минобороны Буданов Кирилл;

  • глава СБУ Василий Малюк;

  • министр обороны Рустем Умеров;

  • министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин;

  • заместитель руководителя ОП Игорь Жовква;

  • посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич;

  • руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

  • заместитель руководителя ОП Роман Машовец;

  • заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;

  • первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;

  • заместитель главы МИД Николай Точицкий;

  • заместитель министра экономики Игорь Фоменко;

  • заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Украины Игорь Баранецкий;

  • директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Геннадий Коваленко;

  • заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Виталий Мартынюк.

Зеленский разрешил Ермаку вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в делегацию, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Также Зеленский утвердил Директивы делегации Украины на переговоры, однако они секретные и не публиковались.

Гарантии безопасности для Украины

12 июля 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе Большая семерка согласовала Совместную декларацию поддержки Украины.

Каждая из присоединившихся к декларации стран будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

В настоящее время к декларации присоединилось не менее 30 стран.

В декларации говорится, что Украина будет вести двусторонние переговоры с каждой страной в сфере безопасности. Это касается обеспечения ВСУ всем необходимым военным оборудованием, укрепления экономики, технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.

В случае предстоящего вооруженного нападения со стороны России мы намерены немедленно провести консультации с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов, - говорится в декларации.

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