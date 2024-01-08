Зеленський затвердив склад делегації для переговорів про гарантії безпеки України

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах із напрацювання й підготовки угод між Україною та іншими державами про гарантії безпеки.
Делегація від України для переговорів про гарантії безпеки
У розпорядженні зазначається, делегація готуватиме двосторонні та багатосторонні міжнародні домовленості між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України. Її очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У склад делегації також входять:
начальник ГУР Міноборони Буданов Кирило;
голова СБУ Василь Малюк;
міністр оборони Рустем Умєров;
міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін;
заступник керівника ОП Ігор Жовква;
посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич;
очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
заступник керівника ОП Роман Машовець;
заступниця міністра юстиції Ірина Мудра;
перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк;
заступник очільника МЗС Микола Точицький;
заступник міністра економіки Ігор Фоменко;
заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента України Ігор Баранецький;
директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони Геннадій Коваленко;
заступник Керівника Департаменту — завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України Віталій Мартинюк.
Зеленський дозволив Єрмаку вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.
Також Зеленський затвердив Директиви делегації України на переговори, проте вони є таємними і не публікувалися.
Гарантії безпеки для України
12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі Велика сімка погодила Спільну декларацію підтримки України.
Кожна з країн, яка приєдналася до декларації, співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.
Наразі до декларації приєдналося щонайменше 30 країн.
У декларації зазначено, що Україна вестиме двосторонні переговори із кожною країною у сфері безпеки. Це стосується забезпечення ЗСУ усім необхідним військовим обладнанням, зміцнення економіки, технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України.
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