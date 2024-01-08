Зеленський затвердив склад делегації для переговорів про гарантії безпеки України

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах із напрацювання й підготовки угод між Україною та іншими державами про гарантії безпеки.

Делегація від України для переговорів про гарантії безпеки

У розпорядженні зазначається, делегація готуватиме двосторонні та багатосторонні міжнародні домовленості між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України. Її очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У склад делегації також входять:

начальник ГУР Міноборони Буданов Кирило;

голова СБУ Василь Малюк;

міністр оборони Рустем Умєров;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін;

заступник керівника ОП Ігор Жовква;

посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич;

очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;

заступник керівника ОП Роман Машовець;

заступниця міністра юстиції Ірина Мудра;

перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк;

заступник очільника МЗС Микола Точицький;

заступник міністра економіки Ігор Фоменко;

заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента України Ігор Баранецький;

директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони Геннадій Коваленко;

заступник Керівника Департаменту — завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України Віталій Мартинюк.

Зеленський дозволив Єрмаку вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

Також Зеленський затвердив Директиви делегації України на переговори, проте вони є таємними і не публікувалися.

Гарантії безпеки для України

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі Велика сімка погодила Спільну декларацію підтримки України.

Кожна з країн, яка приєдналася до декларації, співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Наразі до декларації приєдналося щонайменше 30 країн.

У декларації зазначено, що Україна вестиме двосторонні переговори із кожною країною у сфері безпеки. Це стосується забезпечення ЗСУ усім необхідним військовим обладнанням, зміцнення економіки, технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України.