Шість країн ЄС ще не долучились до декларації про "гарантії безпеки" Україні — ОП

До спільної декларації G7 щодо гарантій безпеки для України ще не доєдналися шість з 27 країн Європейського союзу.

Які країни ЄС не приєдналися до гарантій безпеки Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону розповів, що йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

Він додав, що Україна активно працює з цими країнами, щоб вони підтримали декларацію.

Загалом вже 31 держава приєдналась до декларації G7, з них — 10 держав в перший день, ще 20 держав — у перший місяць.

Зараз розпочато двосторонні переговори з усіма цими державами, а з деякими уже проведено і по два раунди переговорів і навіть уже вийшли на проєкти конкретних документів. Ще 15 держав висловили намір щодо започаткування консультацій з Україною стосовно укладення цих двосторонніх договорів, - сказав Сибіга. Поширити

Гарантії безпеки для України

У липні країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили документ про гарантії безпеки для України.

Він передбачає, що кожна країна буде працювати з Україною щодо певних довгострокових зобов'язань й домовленостей у сфері безпеки.

Першими країнами, що підписали "Спільну декларацію про підтримку України" є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

Також до ініціативи приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція, країни Балтії, Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово, Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.