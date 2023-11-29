Франція має намір до початку 2024 року завершити двосторонню угоду з Україною про двосторонні безпекові зобов’язання, як це передбачено спільною декларацією G7.
Франція прагне укласти угоду щодо "гарантій безпеки" з Україною до 2024 року
За її словами, угода окреслить рамки довгострокової гуманітарної допомоги, підтримки відновлення України та військової допомоги.
Дипломатичне джерело повідомило агентству, що більш ймовірним терміном завершення угоди між Францією та Україною є початок 2024 року.
Інше джерело серед дипломатів Франції повідомило Reuters, що угода не міститиме детальних фінансових показників чи зобов'язань як таких, оскільки французький уряд не хоче, щоб текст угоди потрапив до парламенту на затвердження.
Між Францією та РФ спалахнув новий конфлікт
Міністерство закордонних справ Франції звернуло увагу на те, що російська пропагандистська мережа Recent Reliable News/Doppelganger штучно роздула, а також поширила в соціальних мережах фотографії з малюнками зірок Давида.
На ці звинувачення миттєво відреагувало посольство РФ у Парижі.
Там одразу відкинули ці звинувачення й почала стверджувати, що офіційна Москва не має до цього відношення, і що це спроби "дискредитувати" країну-агресорку.
Як уже згадувалося раніше, французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть російська влада.
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