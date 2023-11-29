Франція має намір до початку 2024 року завершити двосторонню угоду з Україною про двосторонні безпекові зобов’язання, як це передбачено спільною декларацією G7.

Франція прагне укласти угоду щодо "гарантій безпеки" з Україною до 2024 року

За її словами, угода окреслить рамки довгострокової гуманітарної допомоги, підтримки відновлення України та військової допомоги.

Ми працюємо над укладенням цієї угоди з українською владою до кінця року або на початку наступного року, – заявила вона. Поширити

Дипломатичне джерело повідомило агентству, що більш ймовірним терміном завершення угоди між Францією та Україною є початок 2024 року.

Інше джерело серед дипломатів Франції повідомило Reuters, що угода не міститиме детальних фінансових показників чи зобов'язань як таких, оскільки французький уряд не хоче, щоб текст угоди потрапив до парламенту на затвердження.

Я думаю, що українці перебувають у логіці, коли вони хочуть побачити, що США пропонують їм для порівняння з іншими країнами. Наша пропозиція не містить цифр. Це більше наші цілі. Ми описуємо, які дії ми готові зробити з точки зору військової підтримки, економічної підтримки тощо, – сказав співрозмовник. Поширити

Між Францією та РФ спалахнув новий конфлікт

Міністерство закордонних справ Франції звернуло увагу на те, що російська пропагандистська мережа Recent Reliable News/Doppelganger штучно роздула, а також поширила в соціальних мережах фотографії з малюнками зірок Давида.

Це нова операція російського онлайн-втручання проти Франції, яка відображає постійну опортуністичну та безвідповідальну стратегію використання міжнародних криз для створення плутанини і напруженості в публічних дебатах у Франції та в Європі, – наголошують французькі дипломати. Поширити

На ці звинувачення миттєво відреагувало посольство РФ у Парижі.

Там одразу відкинули ці звинувачення й почала стверджувати, що офіційна Москва не має до цього відношення, і що це спроби "дискредитувати" країну-агресорку.

Як уже згадувалося раніше, французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть російська влада.