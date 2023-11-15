Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада, якого звинувачують у причетності до хімічних атак в 2013 році, що є злочином проти людяності.

Франція видала ордер на арешт Асада

Джерело в суді повідомило Agence France-Presse (AFP), що Асада також підозрюють у причетності до воєнних злочинів, які призвели до загибелі понад 1400 людей у серпні 2013 року поблизу Дамаска.

Також міжнародні ордери на арешт були видані на брата Асада Махера, де-факто начальника сирійського елітного військового підрозділу, і двох генералів збройних сил.

Відділ Паризького суду, який займається злочинами проти людяності, розслідує хімічні атаки з 2021 року. Франція претендує на всесвітню юрисдикцію щодо ймовірних воєнних злочинів і злочинів проти людства.

Що відомо про війну в Сирії

Громадянська війна в Сирії почалася в 2011 році після того, як придушення Асадом мирних демонстрацій переросло в військовий конфлікт за участі іноземних держав та світових джихадистів.

У 2015 році РФ приєдналася до сил Асада і розпочала інтервенцію в Сирії. Це виправдовували боротьбою з ІДІЛ. Після цього Асаду вдалося взяти під контроль більшість території країни.

Також участь у війні бере Туреччина, яка хоче придушити курдський рух на півночі Сирії.

Унаслідок війни загинуло понад півмільйона людей, а половина довоєнного населення країни була вимушено переміщена.

Башар Асад успадкував владу від свого батька і перебуває на посаді президента з 2000 року, попри те, що президентський термін в країні становить сім років.