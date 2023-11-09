Американські винищувачі атакували іранський об'єкт у Сирії

Два винищувачі США F-15 завдали авіаудару по сховищу зброї на сході Сирії, яке використовується Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаними з ним групами.

США атакували іранський об'єкт у Сирії

Міністр оборони Ллойд Остін у заяві зазначив, що цей високоточний удар самооборони є відповіддю на серію нападів на американський персонал в Іраку та Сирії з боку філій КВІР.

Президент не має вищого пріоритету, ніж безпека персоналу США, і він керував сьогоднішньою акцією, щоб чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси. Поширити

Остін додав, що США повністю готові “вжити подальших необхідних заходів для захисту наших людей і наших об'єктів”.

CNN пише, що високопоставлений військовий чиновник заявив, що на об’єкті, розташованому в сирійському Майсалуні, ймовірно, зберігалася зброя, використана під час «багатьох авіаударів, які мали місце проти наших сил тут, у регіоні».

Я спостерігав за бойовими діями, я можу вам сказати, що ми майже впевнені, що були деякі вторинні вибухи, які вказують на те, що на об’єкті зберігається зброя, яка, на нашу думку, ймовірно, використовується під час багатьох ударів, які мали місце проти наших сил. Поширити

Удари США по об’єктах Ірану

Цей удар США став другим ударом США по об’єктах, які використовуються підтримуваними Іраном угрупованнями у відповідь на майже щоденні атаки іранських проксі на сили США в Іраку та Сирії.

26 жовтня американський F-15 і два F-16 застосували боєприпаси з високоточним наведенням для удару по двох об’єктах, пов’язаних з підтримуваними Іраном ополченнями на сході Сирії.

З 17 жовтня сили США та коаліції були атаковані безпілотниками або ракетами щонайменше 41 раз.

Понад 40 військовослужбовців отримали легкі поранення під час атак, у тому числі щонайменше 20 черепно-мозкових травм.