Американські винищувачі атакували іранський об'єкт у Сирії

Два винищувачі США F-15 завдали авіаудару по сховищу зброї на сході Сирії, яке використовується Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаними з ним групами.
США атакували іранський об'єкт у Сирії
Міністр оборони Ллойд Остін у заяві зазначив, що цей високоточний удар самооборони є відповіддю на серію нападів на американський персонал в Іраку та Сирії з боку філій КВІР.
Остін додав, що США повністю готові “вжити подальших необхідних заходів для захисту наших людей і наших об'єктів”.
CNN пише, що високопоставлений військовий чиновник заявив, що на об’єкті, розташованому в сирійському Майсалуні, ймовірно, зберігалася зброя, використана під час «багатьох авіаударів, які мали місце проти наших сил тут, у регіоні».
Удари США по об’єктах Ірану
Цей удар США став другим ударом США по об’єктах, які використовуються підтримуваними Іраном угрупованнями у відповідь на майже щоденні атаки іранських проксі на сили США в Іраку та Сирії.
26 жовтня американський F-15 і два F-16 застосували боєприпаси з високоточним наведенням для удару по двох об’єктах, пов’язаних з підтримуваними Іраном ополченнями на сході Сирії.
З 17 жовтня сили США та коаліції були атаковані безпілотниками або ракетами щонайменше 41 раз.
Понад 40 військовослужбовців отримали легкі поранення під час атак, у тому числі щонайменше 20 черепно-мозкових травм.
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