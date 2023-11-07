Чому США передислоковують атомний підводний човен на Близький Схід — у Байдена відповіли
Категорія
Світ
Дата публікації

Чому США передислоковують атомний підводний човен на Близький Схід — у Байдена відповіли

Білий дім
атомний підводний човен США

Як заявили у Білому домі, передислокація американського атомного підводного човна ВМС США до регіону Близького Сходу є частиною коригування позицій сил. Окрім того, Вашингтон таким чином намагається стримувати будь-яке потенційне розширення конфлікту.

У Штатах розкрили причину передислокації свого атомного підводного човна

Першим з заявою з цього приводу виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, це рішення команди Джо Байдена є вкрай важливим, оскільки має на меті захистити війська та об'єкти США на місці.

Ба більше, офіційний Вашингтон хоче передати "потужний меседж стримування" будь-якому іншому суб’єкту – державі чи угрупованню, щоби вони і не думали про ескалацію чи поглиблення конфлікту.

Як уже згадувалося раніше, ще 5 листопада американський атомний підводний човен прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування США.

Що важливо розуміти, Центральне військове командування США включає Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію.

5 листопада 2023 року підводний човен класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування США, - йшлося в офіційній заяві командування.

Як США реагують на погіршення ситуації на Близькому Сході

Як з’ясувалося нещодавно, Міноборони Штатів ухвалило рішення щодо переміщення своїх військових кораблі, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

До складу першої авіаносної ударної групи входять авіаносець "Gerald R. Ford", який є найбільшим військовим кораблем у світі, крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga "Normandy" та чотири есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" та Roosevelt.

Ба більше, офіційний Вашингтон також відправив другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль повідомляє про різку зміну ситуації у Газі
ЦАХАЛ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль висунув умову для припинення вогню в Газі
Беньямін Нетаньягу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація та артилерія. Ізраїль відповів на обстріли "Хезболли" з Лівану
Israel Defense Forces
Ліван

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм