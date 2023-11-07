Чому США передислоковують атомний підводний човен на Близький Схід — у Байдена відповіли

Як заявили у Білому домі, передислокація американського атомного підводного човна ВМС США до регіону Близького Сходу є частиною коригування позицій сил. Окрім того, Вашингтон таким чином намагається стримувати будь-яке потенційне розширення конфлікту.

У Штатах розкрили причину передислокації свого атомного підводного човна

Першим з заявою з цього приводу виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, це рішення команди Джо Байдена є вкрай важливим, оскільки має на меті захистити війська та об'єкти США на місці.

Ба більше, офіційний Вашингтон хоче передати "потужний меседж стримування" будь-якому іншому суб’єкту – державі чи угрупованню, щоби вони і не думали про ескалацію чи поглиблення конфлікту.

Як уже згадувалося раніше, ще 5 листопада американський атомний підводний човен прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування США.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

Що важливо розуміти, Центральне військове командування США включає Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію.

5 листопада 2023 року підводний човен класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування США, - йшлося в офіційній заяві командування. Поширити

Як США реагують на погіршення ситуації на Близькому Сході

Як з’ясувалося нещодавно, Міноборони Штатів ухвалило рішення щодо переміщення своїх військових кораблі, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

До складу першої авіаносної ударної групи входять авіаносець "Gerald R. Ford", який є найбільшим військовим кораблем у світі, крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga "Normandy" та чотири есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" та Roosevelt. Поширити

Ба більше, офіційний Вашингтон також відправив другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю.