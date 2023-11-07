Почему США передислоцируют атомную подлодку на Ближний Восток — у Байдена ответили

Как заявили в Белом доме, передислокация американской атомной подводной лодки ВМС США в регион Ближнего Востока является частью корректировки позиций сил. Кроме того, Вашингтон пытается таким образом сдерживать любое потенциальное расширение конфликта.
В Штатах раскрыли причину передислокации своей атомной подводной лодки
Первым с заявлением по этому поводу выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, это решение команды Джо Байдена крайне важно, поскольку имеет целью защитить войска и объекты США на местах.
Более того, официальный Вашингтон хочет передать "мощный месседж сдерживания" любому другому субъекту – государству или группировке, чтобы они и не думали об эскалации или углублении конфликта.
Как уже упоминалось ранее, еще 5 ноября американская атомная подлодка прибыла в зону оперативной ответственности Центрального военного командования США.
Что важно понимать, Центральное военное командование США включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.
Как США реагируют на ухудшение ситуации на Ближнем Востоке
Как выяснилось недавно, Минобороны Штатов приняло решение о перемещении своих военных кораблей, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и последующей эскалации конфликта.
Более того, официальный Вашингтон также отправил вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье вблизи Израиля.
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