Почему США передислоцируют атомную подлодку на Ближний Восток — у Байдена ответили
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Мир
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Почему США передислоцируют атомную подлодку на Ближний Восток — у Байдена ответили

Белый Дом
атомная подлодка США
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Как заявили в Белом доме, передислокация американской атомной подводной лодки ВМС США в регион Ближнего Востока является частью корректировки позиций сил. Кроме того, Вашингтон пытается таким образом сдерживать любое потенциальное расширение конфликта.

В Штатах раскрыли причину передислокации своей атомной подводной лодки

Первым с заявлением по этому поводу выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, это решение команды Джо Байдена крайне важно, поскольку имеет целью защитить войска и объекты США на местах.

Более того, официальный Вашингтон хочет передать "мощный месседж сдерживания" любому другому субъекту – государству или группировке, чтобы они и не думали об эскалации или углублении конфликта.

Как уже упоминалось ранее, еще 5 ноября американская атомная подлодка прибыла в зону оперативной ответственности Центрального военного командования США.

Что важно понимать, Центральное военное командование США включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

5 ноября 2023 года подлодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США, - говорилось в официальном заявлении командования.

Как США реагируют на ухудшение ситуации на Ближнем Востоке

Как выяснилось недавно, Минобороны Штатов приняло решение о перемещении своих военных кораблей, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и последующей эскалации конфликта.

В состав первой авианосной ударной группы входят авианосец "Gerald R. Ford", который является крупнейшим военным кораблем в мире, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga "Normandy" и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke - "Thomas Hudner", "Ramage ", "Carney" и Roosevelt.

Более того, официальный Вашингтон также отправил вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье вблизи Израиля.

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