Американские истребители атаковали иранский объект в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Американские истребители атаковали иранский объект в Сирии

Минобороны США
F-15
Читати українською

Два истребителя США F-15 нанесли авиаудары по хранилищу оружия на востоке Сирии, которое используется Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группами.

США атаковали иранский объект в Сирии

Министр обороны Ллойд Остин в заявлении отметил, что этот высокоточный удар самообороны является ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны филиалов КСИР.

У Президента нет более высокого приоритета, чем безопасность персонала США, и он руководил сегодняшней акцией, чтобы четко дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы.

Остин добавил, что США полностью готовы "принять дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей и наших объектов".

CNN пишет, что высокопоставленный военный чиновник заявил, что на объекте, расположенном в сирийском Майсалуне, вероятно, хранилось оружие, использованное во время «многих авиаударов, имевших место против наших сил здесь, в регионе».

Я наблюдал за боевыми действиями, я могу вам сказать, что мы почти уверены, что были некоторые вторичные взрывы, указывающие на то, что на объекте хранится оружие, которое, по нашему мнению, вероятно, используется при многих ударах, которые имели место против наших сил.

Удары США по объектам Ирана

Этот удар США стал вторым ударом США по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группировками в ответ на почти ежедневные атаки иранских прокси на силы США в Ираке и Сирии.

26 октября американский F-15 и два F-16 применили боеприпасы с высокоточной наводкой для удара по двум объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном ополчениями на востоке Сирии.

С 17 октября силы США и коалиции были атакованы беспилотниками или ракетами не менее 41 раза.

Более 40 военнослужащих получили легкие ранения при атаках, в том числе по меньшей мере 20 черепно-мозговых травм.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Иран пока стремится избежать масштабной войны с Израилем - разведка США
Иран
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему США передислоцируют атомную подлодку на Ближний Восток — у Байдена ответили
Белый Дом
атомная подлодка США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Хезболла" может ударить российскими ракетами по кораблям США — Reuters
Ракета "Оникс"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.