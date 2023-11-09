Американские истребители атаковали иранский объект в Сирии

Два истребителя США F-15 нанесли авиаудары по хранилищу оружия на востоке Сирии, которое используется Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группами.
США атаковали иранский объект в Сирии
Министр обороны Ллойд Остин в заявлении отметил, что этот высокоточный удар самообороны является ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны филиалов КСИР.
Остин добавил, что США полностью готовы "принять дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей и наших объектов".
CNN пишет, что высокопоставленный военный чиновник заявил, что на объекте, расположенном в сирийском Майсалуне, вероятно, хранилось оружие, использованное во время «многих авиаударов, имевших место против наших сил здесь, в регионе».
Удары США по объектам Ирана
Этот удар США стал вторым ударом США по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группировками в ответ на почти ежедневные атаки иранских прокси на силы США в Ираке и Сирии.
26 октября американский F-15 и два F-16 применили боеприпасы с высокоточной наводкой для удара по двум объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном ополчениями на востоке Сирии.
С 17 октября силы США и коалиции были атакованы беспилотниками или ракетами не менее 41 раза.
Более 40 военнослужащих получили легкие ранения при атаках, в том числе по меньшей мере 20 черепно-мозговых травм.
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