Американские истребители атаковали иранский объект в Сирии

Два истребителя США F-15 нанесли авиаудары по хранилищу оружия на востоке Сирии, которое используется Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группами.

США атаковали иранский объект в Сирии

Министр обороны Ллойд Остин в заявлении отметил, что этот высокоточный удар самообороны является ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны филиалов КСИР.

У Президента нет более высокого приоритета, чем безопасность персонала США, и он руководил сегодняшней акцией, чтобы четко дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы. Поделиться

Остин добавил, что США полностью готовы "принять дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей и наших объектов".

CNN пишет, что высокопоставленный военный чиновник заявил, что на объекте, расположенном в сирийском Майсалуне, вероятно, хранилось оружие, использованное во время «многих авиаударов, имевших место против наших сил здесь, в регионе».

Я наблюдал за боевыми действиями, я могу вам сказать, что мы почти уверены, что были некоторые вторичные взрывы, указывающие на то, что на объекте хранится оружие, которое, по нашему мнению, вероятно, используется при многих ударах, которые имели место против наших сил. Поделиться

Удары США по объектам Ирана

Этот удар США стал вторым ударом США по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группировками в ответ на почти ежедневные атаки иранских прокси на силы США в Ираке и Сирии.

26 октября американский F-15 и два F-16 применили боеприпасы с высокоточной наводкой для удара по двум объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном ополчениями на востоке Сирии.

С 17 октября силы США и коалиции были атакованы беспилотниками или ракетами не менее 41 раза.

Более 40 военнослужащих получили легкие ранения при атаках, в том числе по меньшей мере 20 черепно-мозговых травм.