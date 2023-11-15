Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в причастности к химическим атакам в 2013 году, что является преступлением против человечности.

Франция выдала ордер на арест Асада

Источник в суде сообщил Agence France-Presse (AFP), что Асада также подозревают в причастности к военным преступлениям, приведшим к гибели более 1400 человек в августе 2013 года вблизи Дамаска.

Также международные ордера на арест были выданы на брата Асада Махера, де-факто начальника сирийского элитного военного подразделения и двух генералов вооруженных сил.

Отдел Парижского суда, занимающийся преступлениями против человечности, расследует химические атаки с 2021 года. Франция претендует на всемирную юрисдикцию по поводу вероятных военных преступлений и преступлений против человечества.

Что известно о войне в Сирии

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году после того, как подавление Асадом мирных демонстраций переросло в военный конфликт с участием иностранных государств и мировых джихадистов.

В 2015 году РФ присоединилась к силам Асада и начала интервенцию в Сирии. Это оправдывали борьбой с ИГИЛом. После этого Асаду удалось взять под контроль большинство территории страны.

Также участие в войне принимает Турция, желающая подавить курдское движение на севере Сирии.

В результате войны погибли более полумиллиона человек, а половина довоенного населения страны была вынужденно перемещена.

Башар Асад унаследовал власть от своего отца и занимает пост президента с 2000 года, несмотря на то, что президентский срок в стране составляет семь лет.