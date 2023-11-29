Франция стремится заключить соглашение по "гарантиям безопасности" с Украиной до 2024 года
Категория
Мир
Дата публикации

Франция стремится заключить соглашение по "гарантиям безопасности" с Украиной до 2024 года

Франция стремится заключить соглашение по "гарантиям безопасности" с Украиной до 2024 года
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Источник:  Reuters

Франция намерена к началу 2024 года завершить двустороннее соглашение с Украиной о двусторонних обязательствах по безопасности, как это предусмотрено общей декларацией G7.

Франция стремится заключить соглашение по "гарантиям безопасности" с Украиной до 2024 года

По ее словам, соглашение очертит рамки долгосрочной гуманитарной помощи, поддержки восстановления Украины и военной помощи.

Мы работаем над заключением этого соглашения с украинскими властями до конца года или в начале следующего года, – заявила она.

Дипломатический источник сообщил агентству, что более вероятным сроком завершения соглашения между Францией и Украиной является начало 2024 года.

Другой источник среди дипломатов Франции сообщил Reuters, что соглашение не будет содержать детальных финансовых показателей или обязательств как таковых, поскольку французское правительство не хочет, чтобы текст соглашения попал в парламент на утверждение.

Я думаю, что украинцы находятся в логике, когда хотят увидеть, что США предлагают им для сравнения с другими странами. Наше предложение не содержит цифр. Это больше наши цели. Мы описываем, какие действия мы готовы предпринять с точки зрения военной поддержки, экономической поддержки и тому подобное, – сказал собеседник.

Между Францией и РФ вспыхнул новый конфликт

Министерство иностранных дел Франции обратило внимание, что российская пропагандистская сеть Recent Reliable News/Doppelganger искусственно раздула, а также распространила в социальных сетях фотографии с рисунками звезд Давида.

Это новая операция российского онлайн-вмешательства против Франции, отражающая постоянную оппортунистическую и безответственную стратегию использования международных кризисов для создания путаницы и напряженности в публичных дебатах во Франции и Европе, – отмечают французские дипломаты.

На эти обвинения мгновенно отреагировало посольство РФ в Париже.

Там сразу же отвергли эти обвинения и начала утверждать, что официальная Москва не имеет к этому отношения, и что это попытки "дискредитировать" страну-агрессорку.

Как уже упоминалось ранее, французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоят российские власти.

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