Франция выдвинула Китаю жесткое требование касательно Украины

Глава французской дипломатии Катрин Колонна во время официального визита в Китай потребовала у официального Пекина никоим образом не помогать России в ведении ее захватнической войны против Украины.

Франция также начала давить на Китай

По словам дипломатки, официальный Париж прекрасно отдает себе отчет, что его сотрудничество с Китаем имеет важное значение для продвижения справедливого и длительного мира.

Именно поэтому Катрин Колонна призывает команду китайского лидера Си Цзиньпина не прекращать работать над своим мирным предложением относительно Украины, одновременно гарантируя, что китайские структуры не будут помогать РФ в войне.

Мы рассчитываем на бдительность китайских властей, чтобы ни одна структура в Китае, особенно частная, не способствовала прямо или косвенно незаконным военным действиям России в Украине, – подчеркнула глава МИД Франции. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что это не в первый раз Париж пытается добиться от КНР четкой проукраинской позиции.

Как уже упоминалось ранее, недавно французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином не скрывал обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи на фоне полномасштабной войны против Украины.

США также пытаются изменить позицию КНР

Недавно американские власти обратили внимание на то, что официальный Пекин может усилить помощь США в поддержке Украины в ее защите в захватнической войне, которую ведет РФ.

С таким заявлением выступил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.