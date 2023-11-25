Франція висунула Китаю жорстку вимогу щодо України
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Франція висунула Китаю жорстку вимогу щодо України

Катрін Колонна
Джерело:  AP

Очільниця французької дипломатії Катрін Колонна під час офіційного візиту до Китаю почала вимагати в офіційного Пекіна жодним чином не допомагати Росії у веденні її загарбницької війни проти України.

Франція також почала тиснути на Китай

За словами дипломатки, офіційний Париж чудово усвідомлює, що його співпраця з Китаєм має важливе значення для просування справедливого і тривалого миру.

Саме тому Катрін Колонна закликає команду китайського лідера Сі Цзіньпіна не припиняти працювати над своєю мирною пропозицією щодо України, одночасно гарантуючи, що китайські структури не допомагатимуть РФ у війні.

Ми розраховуємо на пильність китайської влади, щоб жодна структура в Китаї, особливо приватна, не сприяла прямо чи опосередковано незаконним військовим діям Росії в Україні, – наголосила глава МЗС Франції.

Варто звернути увагу на те, що це не вперше Париж намагається добити від КНР чіткої проукраїнської позиції.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно французький лідер Еммануель Макрон під час переговорів зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном не приховував стурбованість військовою співпрацею Росії та Північної Кореї на тлі повномасштабної війни проти України.

США також намагаються змінити позицію КНР

Нещодавно американська влада звернула увагу на те, офіційний Пекін може посилити допомогу США в підтримці України в її захисті у загарбницькій війні, яку веде РФ.

З такою заявою виступив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Китай міг би відіграти тут певну роль, допомагаючи нам підтримувати Київ, а також допомагаючи просувати бачення президента Зеленського щодо справедливого миру в Україні, – наголосив представник команди Джо Байдена.

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