Шесть стран ЕС еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине — ОП

К общей декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины еще не присоединились шесть из 27 стран Европейского союза.

Какие страны ЕС не присоединились к гарантиям безопасности Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона рассказал, что речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Он добавил, что Украина активно работает с этими странами, чтобы они поддержали декларацию.

В общей сложности уже 31 государство присоединилось к декларации G7, из них — 10 государств в первый день, еще 20 государств — в первый месяц.

Сейчас начаты двусторонние переговоры со всеми этими государствами, а с некоторыми уже проведены по два раунда переговоров и даже уже вышли на проекты конкретных документов. Еще 15 государств выразили намерение начать консультации с Украиной относительно заключения этих двусторонних договоров, - сказал Сибига. Поделиться

Гарантии безопасности для Украины

В июле страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали документ о гарантиях безопасности для Украины.

Он предполагает, что каждая страна будет работать с Украиной по определенным долгосрочным обязательствам и договоренностям в сфере безопасности.

Первыми странами, подписавшими "Совместную декларацию о поддержке Украины", являются Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты.

К инициативе присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, страны Балтии, Греция, Северная Македония, Болгария, Черногория и частично признанное Косово, Бельгия, Чехия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словения.