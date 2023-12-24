Шесть стран ЕС еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине — ОП

К общей декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины еще не присоединились шесть из 27 стран Европейского союза.
Какие страны ЕС не присоединились к гарантиям безопасности Украины
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона рассказал, что речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.
Он добавил, что Украина активно работает с этими странами, чтобы они поддержали декларацию.
В общей сложности уже 31 государство присоединилось к декларации G7, из них — 10 государств в первый день, еще 20 государств — в первый месяц.
Гарантии безопасности для Украины
В июле страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали документ о гарантиях безопасности для Украины.
Он предполагает, что каждая страна будет работать с Украиной по определенным долгосрочным обязательствам и договоренностям в сфере безопасности.
Первыми странами, подписавшими "Совместную декларацию о поддержке Украины", являются Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты.
К инициативе присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, страны Балтии, Греция, Северная Македония, Болгария, Черногория и частично признанное Косово, Бельгия, Чехия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словения.
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