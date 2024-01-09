Журналісти дізналися про новий закордонний візит Зеленського
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Журналісти дізналися про новий закордонний візит Зеленського

Володимир Зеленський
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Джерело:  Tages-Anzeiger

Згідно з даними видання Tages-Anzeiger, український лідер Володимир Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.

Зеленський збирається з візитом до Швейцарії

Як вдалося дізнатися журналістам, глава держави розглядає можливість візиту до Берна 15 січня перед своїм виступом у Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який проходить з 15 по 19 січня.

Tages-Anzeiger звертає увагу на те, що робота з планування візиту президента України триває з середини грудня.

У Федеральному департаменті закордонних справ поки ці дані не підтверджує та не спростовує.

За словами одного з інсайдерів видання, запланований візит Володимира Зеленського до Швейцарії, цілком можливо, не будуть підтверджувати до останнього моменту.

Втім те, чи зможе Зеленський насправді поїхати до Швейцарії наступного тижня, також, ймовірно, залежатиме від військової ситуації в Україні.

Журналісти також наголошують, що фінальне рішення щодо того, чи приїде Зеленський до Берну та Давосу, схоже, досі офіційно не ухвалене.

Джерела видання в українській владі підтверджують, що дискусії з цього приводу досі тривають.

Команда Зеленського розглядає й альтернативні варіанти

Окрім того, наголошується, що альтернативним варіантом може стати виступ президента України по відеозв'язку, оскільки, як відомо, він вже спілкувався з учасниками ВЕФ у такий спосіб минулого року.

Запланована програма візиту Зеленського до Берна поки що невідома. Зустріч може відбутися в заміському маєтку Лон в Керзаці, що за п'ять кілометрів від центру Берна, де Федеральна рада традиційно приймає гостей з іноземних держав, і який силам безпеки легше оточити, ніж центр столиці.

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