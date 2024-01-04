Литва висловила протест РФ через недавні атаки на Україну
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Литва висловила протест РФ через недавні атаки на Україну

Литва
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Джерело:  Міноборони Литви

До Міністерства закордонних справ Литви викликали представника посольства Росії у Вільнюсі, де йому висловили рішучий протест у зв'язку з нещодавніми ракетними та безпілотними ударами по Україні.

Литва висловила протест РФ через недавні атаки на Україну

Литва рішуче засуджує війну Росії проти України, включно з цими актами жорстокої агресії, і закликає Росію негайно покласти їй край. Російське політичне і військове керівництво, винне у злочині агресії проти України, неминуче має бути притягнуто до юридичної відповідальності, - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що не уникнуть відповідальності й ті, хто завдає ракетних і безпілотних ударів по українських містах та їхніх жителях, цивільній і критично важливій інфраструктурі, які за міжнародним правом вважаються воєнними злочинами.

Росія також буде зобов'язана компенсувати Україні та її народу всі руйнування і втрати, завдані незаконною війною, - йдеться в повідомленні МЗС.

Водночас Литва закликає міжнародне співтовариство посилити військову підтримку України, допомагаючи їй адекватно захищатися від російської військової агресії, і проводити ще принциповішу політику щодо Росії та її прихильників, що ґрунтується на повній міжнародній ізоляції та жорстких міжнародних санкціях.

Масований обстріл України 2 січня

Російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучення ракет у Шевченківському районі Харкова.

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