До Міністерства закордонних справ Литви викликали представника посольства Росії у Вільнюсі, де йому висловили рішучий протест у зв'язку з нещодавніми ракетними та безпілотними ударами по Україні.
Литва висловила протест РФ через недавні атаки на Україну
При цьому підкреслюється, що не уникнуть відповідальності й ті, хто завдає ракетних і безпілотних ударів по українських містах та їхніх жителях, цивільній і критично важливій інфраструктурі, які за міжнародним правом вважаються воєнними злочинами.
Водночас Литва закликає міжнародне співтовариство посилити військову підтримку України, допомагаючи їй адекватно захищатися від російської військової агресії, і проводити ще принциповішу політику щодо Росії та її прихильників, що ґрунтується на повній міжнародній ізоляції та жорстких міжнародних санкціях.
Масований обстріл України 2 січня
Російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучення ракет у Шевченківському районі Харкова.
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