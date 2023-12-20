Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Що відомо про нову допомогу Україні від Литви

Міноборони балтійської країни офіційно підтвердило, що їхні військові перевезли та передали бійцям ЗСУ необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.

Як зазначає очільник оборонного відомства Литви Арвідаса Анушаускаса, різноманітне польове спорядження пригодиться українським захисникам у зимовий період.

Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокого агресора. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги, – наголошує литовський міністр. Поширити

🇱🇹Continuing our unwavering support for Ukraine: another shipment of essential field service equipment & tens of thousands of dry food packs has reached 🇺🇦Ukrainian Armed Forces today. We remain committed to helping Ukraine, recognizing the importance of such aid during winter. pic.twitter.com/McLhpwjvY1 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) December 20, 2023

Литва продовжує дедалі активніше допомагати Україні

Не можна також забувати про той факт, що офіційний Вільнюс також організував навчання українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українських громадян, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

Окрім того, наголошується, що влада Литви вже навіть встигла розробити довгостроковий план підтримки.

За попередніми даними, у 2024-2026 років Вільнюс планує передати новий пакет військової підтримки України на 200 мільйонів євро.

Минулого тижня Литва передала Україні кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності, а також – близько тисячі розкладних ліжок.. Поширити

Нещодавно також з’ясувалося, що у Литві відремонтували для українських військових перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.