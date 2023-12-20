Литва передала Україні нову партію військової допомоги

20 грудня українська армія отримала нову партію військової допомоги від Литви.
Що відомо про нову допомогу Україні від Литви
Міноборони балтійської країни офіційно підтвердило, що їхні військові перевезли та передали бійцям ЗСУ необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.
Як зазначає очільник оборонного відомства Литви Арвідаса Анушаускаса, різноманітне польове спорядження пригодиться українським захисникам у зимовий період.
Литва продовжує дедалі активніше допомагати Україні
Не можна також забувати про той факт, що офіційний Вільнюс також організував навчання українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українських громадян, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.
Окрім того, наголошується, що влада Литви вже навіть встигла розробити довгостроковий план підтримки.
За попередніми даними, у 2024-2026 років Вільнюс планує передати новий пакет військової підтримки України на 200 мільйонів євро.
Нещодавно також з’ясувалося, що у Литві відремонтували для українських військових перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.