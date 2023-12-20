Литва передала Украине новую партию военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Литва передала Украине новую партию военной помощи

Литва
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Источник:  online.ua

20 декабря украинская армия получила новую партию военной помощи от Литвы.

Что известно о новой помощи Украине от Литвы

Минобороны балтийской страны официально подтвердило, что их военные перевезли и передали бойцам ВСУ необходимое полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.

Как отмечает глава оборонного ведомства Литвы Арвидаса Анушаускаса, разнообразное полевое снаряжение пригодится украинским защитникам в зимний период.

Мы продолжаем делать все возможное, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины против ожесточенного агрессора. Каждый наш пакет поддержки – это дополнительный шаг к победе, – отмечает литовский министр.

Литва продолжает все активнее помогать Украине

Нельзя также забывать о том, что официальный Вильнюс также организовал обучение украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинских граждан, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Кроме того, сообщается, что власти Литвы уже даже успели разработать долгосрочный план поддержки Киева.

По предварительным данным, в 2024-2026 годах Вильнюс намерен передать новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.

На прошлой неделе Литва передала Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности, а также около тысячи раскладных кроватей.

Недавно также выяснилось, что в Литве отремонтировали для украинских военных первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.

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