Литва передала Украине новую партию военной помощи

20 декабря украинская армия получила новую партию военной помощи от Литвы.
Что известно о новой помощи Украине от Литвы
Минобороны балтийской страны официально подтвердило, что их военные перевезли и передали бойцам ВСУ необходимое полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.
Как отмечает глава оборонного ведомства Литвы Арвидаса Анушаускаса, разнообразное полевое снаряжение пригодится украинским защитникам в зимний период.
Литва продолжает все активнее помогать Украине
Нельзя также забывать о том, что официальный Вильнюс также организовал обучение украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинских граждан, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.
Кроме того, сообщается, что власти Литвы уже даже успели разработать долгосрочный план поддержки Киева.
По предварительным данным, в 2024-2026 годах Вильнюс намерен передать новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.
Недавно также выяснилось, что в Литве отремонтировали для украинских военных первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.
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