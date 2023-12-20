Литва передала Украине новую партию военной помощи

Что известно о новой помощи Украине от Литвы

Минобороны балтийской страны официально подтвердило, что их военные перевезли и передали бойцам ВСУ необходимое полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.

Как отмечает глава оборонного ведомства Литвы Арвидаса Анушаускаса, разнообразное полевое снаряжение пригодится украинским защитникам в зимний период.

Мы продолжаем делать все возможное, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины против ожесточенного агрессора. Каждый наш пакет поддержки – это дополнительный шаг к победе, – отмечает литовский министр. Поделиться

🇱🇹Continuing our unwavering support for Ukraine: another shipment of essential field service equipment & tens of thousands of dry food packs has reached 🇺🇦Ukrainian Armed Forces today. We remain committed to helping Ukraine, recognizing the importance of such aid during winter. pic.twitter.com/McLhpwjvY1 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) December 20, 2023

Литва продолжает все активнее помогать Украине

Нельзя также забывать о том, что официальный Вильнюс также организовал обучение украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинских граждан, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Кроме того, сообщается, что власти Литвы уже даже успели разработать долгосрочный план поддержки Киева.

По предварительным данным, в 2024-2026 годах Вильнюс намерен передать новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.

На прошлой неделе Литва передала Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности, а также около тысячи раскладных кроватей. Поделиться

Недавно также выяснилось, что в Литве отремонтировали для украинских военных первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.