Инициатива Grain from Ukraine. Литва выделит Украине еще 2 млн евро

На протяжении веков Россия меняла названия, но не характер и методы. После Голодомора Россия снова пытается использовать продовольствие в качестве оружия, на этот раз путем разрушения гражданских портов Украины, зернохранилищ и блокады Черного моря.
Литва поможет Украине
Литва выделит еще 2 млн евро на глобальную гуманитарную инициативу президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в соцсети Х.
Шимоните заявила, что единственный способ обеспечить продовольственную безопасность и крепкий мир в Европе – это помочь Украине выиграть эту войну и как можно скорее победить Россию.
Grain from Ukraine
В ноябре 2022 Зеленский объявил об инициативе Grain from Ukraine. В ее рамках украинская продовольствие отправляется в страны Африки и Азии, жители которых страдают от голода.
В июле этого года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы "невыполнения его условий". Кремль начал обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины. После этого курсирование судов стало еще более опасным.
В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.
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