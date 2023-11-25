Инициатива Grain from Ukraine. Литва выделит Украине еще 2 млн евро

На протяжении веков Россия меняла названия, но не характер и методы. После Голодомора Россия снова пытается использовать продовольствие в качестве оружия, на этот раз путем разрушения гражданских портов Украины, зернохранилищ и блокады Черного моря.

Литва поможет Украине

Литва выделит еще 2 млн евро на глобальную гуманитарную инициативу президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в соцсети Х.

Through centuries, Russia has been changing names but not its nature or methods. Almost a century after the Holodomor, Russia again attempts to use food as a weapon, this time by devastating 🇺🇦 civilian ports, grain storages and blockading of the Black Sea.



At the 2nd “Grain… pic.twitter.com/0cDWiYYdDP — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) November 25, 2023

На протяжении веков Россия меняла названия, но не характер и методы. Почти через столетие после Голодомора Россия снова пытается использовать продовольствие как оружие, на этот раз путем разрушения гражданских портов Украины, зернохранилищ и блокады Черного моря, – заявила она. Поделиться

Шимоните заявила, что единственный способ обеспечить продовольственную безопасность и крепкий мир в Европе – это помочь Украине выиграть эту войну и как можно скорее победить Россию.

На 2-м саммите "Зерно из Украины" я объявила, что в этом году Литва внесет еще 2 млн евро в эту глобальную гуманитарную инициативу президента Владимира Зеленского, чтобы помочь смягчить угрозы продовольственной безопасности, вызванные агрессивной войной России, – подчеркнула премьер Литвы. Поделиться

Grain from Ukraine

В ноябре 2022 Зеленский объявил об инициативе Grain from Ukraine. В ее рамках украинская продовольствие отправляется в страны Африки и Азии, жители которых страдают от голода.

В июле этого года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы "невыполнения его условий". Кремль начал обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины. После этого курсирование судов стало еще более опасным.

В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.