Литва помогает. Пусковые установки ЗРК NASAMS доставлены в Украину

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ.

Литва передала Украине две пусковые установки для NASAMS

Литва подтвердила передачу Украине пусковых установок NASAMS.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".

🇱🇹🇺🇦One more delivery from Lithuania has reached Ukrainian soil. NASAMS missile launchers are now in place. @LTU_Army delivered it together with all neccessary equipment and SUV's for NASAMS crew. Gratitude to our ally 🇳🇴Norway for donating a part of the additional equipment. pic.twitter.com/pzvhMX4RQM — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) November 10, 2023

Наша поддержка остается важнейшим фактором в обороне Украины. Мы прислушиваемся к потребностям Украины и призываем наших союзников также их услышать, – сказал Анушаускас. Поделиться

В июне Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы подписало контракт с норвежской компанией Kongsberg на приобретение пусковых установок NASAMS. Перед передачей установок украинские военнослужащие прошли комплексную подготовку.

Вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также предоставила автомобили с большим пробегом, необходимые для экипажей ракетных комплексов. Дополнительный пакет для обслуживания комплексов предоставил норвежский Минобороны.

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине

Общая стоимость военной помощи Литвы в Украине составляет уже около полумиллиарда евро.

В расходы бюджета на 2024 год в Литве планируют включить поддержку Украины на сумму 340 миллионов евро

Поврежденные в ходе боевых действий в Украине танки Leopard будут отремонтированы в Литве.

Ремонтные работы будут проводиться литовскими и немецкими специалистами.

Подобные реальные задачи позволяют нам тренировать и поддерживать готовность личного состава, обеспечивать проверку логистических цепочек и оказывать бесперебойную поддержку Украине, – говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что Литва уже организовала ремонт и возвращение в Украину самоходных гаубиц PzH2000, которые были переданы ВСУ и участвовали в боевых действиях.

Кроме того, в Литве прошла обучение первая группа из 18 механиков Вооруженных сил Украины по ремонту гаубиц.